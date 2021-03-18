ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У Герасимени хотят забрать участок в Дроздах, на котором уже построен дом

18.03.2021 11:37 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

У Герасимени хотят забрать участок в Дроздах, на котором уже построен дом
Александра Герасименя / Из архива Еврорадио
У Александры Герасимени хотят забрать участок в Дроздах, на котором уже построен дом, сообщает onliner.by.

После того как спортсменка стала критиковать действия властей, сразу же возникли проблемы с документацией.

Участок в престижном районе она получила в 2018-м решением Мингорисполкома. Строительством и оформлением документов занимался отец Александры (он, кстати, задерживался во время разгона протестов в Минске).

После выборов чиновники вдруг нашли недостатки в проектной документации, а времени на исправление дали так мало, что успеть было просто невозможно. Было отменено решение о приёме дома в эксплуатацию. Теперь отец Александры Герасимени судится с чиновниками.

Герасименя — знаменитая белорусская пловчиха, ей 35 лет. Она дважды брала серебро и однажды бронзу на Олимпийских играх. Закончила карьеру в 2019 году. В 2020-м вошла в Свободное объединение спортсменов Беларуси, возглавила Фонд спортивной солидарности. Временно живет за границей.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После того как спортсменка стала критиковать действия властей, сразу же возникли проблемы с документацией.
 
Новости дня
Новости разные
 
В телеге сегодня. «Пожалуй, это даже покруче, чем ОМОНовец, просящий защиты от бумажного стаканчика»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by