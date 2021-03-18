ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эти знаки Зодиака разбогатеют до конца марта: найдите себя в списке везунчиков!

18.03.2021 11:37 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Эти знаки Зодиака разбогатеют до конца марта: найдите себя в списке везунчиков!
Фото: freepik.com
Гороскоп на март 2021 сулит трем знакам Зодиака улучшение финансового положения до конца месяца. Кто самые везучие представители зодиакального круга - читайте далее в материале.

Прогнозом на март 2021 поделилась украинский астролог Арина Артуровна.

Телец


До конца месяца вы сможете установить важные отношения со статусными или важными людьми. Это время, когда сбываются некоторые мечты и надежды. В это время вы сможете найти спонсора или покровителя, который даст деньги на какой-то проект или для продвижения стартапа. При этом в финансовых вопросах нужно быть внимательнее к тратам, трезво рассчитывать свои возможности.

Лев


Ваши бизнес-инициативы в марте будут конструктивны, и иметь хорошую перспективу. Вам присущи хорошие деловые качества и будет сопутствовать удача в финансовых вопросах. Трудолюбие и ваш профессионализм будет на высоте, вы сможете получить выгодную работу или предложение от партнера. Время благоприятное для любых финансовых сделок и операций.

Водолей


До конца марта ваше финансовое положение улучшится. Возможен дополнительный заработок, премия или другие дополнительные доходы. Могут устанавливаться новые полезные связи, которые в дальнейшем скорей всего принесут прибыль. Хорошее время для любых дел, связанных с финансами, а также для поиска финансовой помощи.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогнозом на март 2021 поделилась украинский астролог Арина Артуровна.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник 18 марта и его главные приметы: что нельзя делать в этот день, у кого день ангела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by