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Коллаж: РБК-Украина

Приметы этого дня:

Что категорически нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 18 марта и его главные приметы: что нельзя делать в этот день, у кого день ангела Если в этот день ясная погода – летом града не будет.

Все обычаи и приметы этого дня, а также у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.Также 18 марта церковь вспоминает обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславича Черного.В переводе с греческого Конон означает «трудящийся". Не случайно одного из мучеников, носящих это имя, прозвали Градарем. Жил он в III веке в городе Мандоне, занимался огородничеством. Был примерным христианином, невзыскательным и простым. В период гонений при императоре Декии пострадал за веру во Христа. Переводчики или составители жития святого называли его «огородником», «оградителем».С этого дня крестьяне начинают копать огород и хлопотать по хозяйству. В народе 18 марта говорили: «Конон зовет на огород» – пора было приступать к перекопку грядок. Нужно было хотя бы выйти на огород и немного копнуть грядку, даже если еще лежит снег. Этим люди проявляют уважение покровителю огородников.В этот праздник совершается охранный обряд-заговор от трех бед: мошек, червей и засухи. Для этого нужно выкопать на своем участке три небольших ямки (по одной на бедствие), а потом обратно закопать. При этом обязательно вслух произнести, для чего предназначена каждая лунка.Если в этот день ясная погода – летом града не будет.Трясогузки прилетели – весна будет теплой.Если в лесу появились первые подснежники – можно начинать полевые работы.Мыши завелись в доме и на полях – будет неурожай.Грачи гнездятся – через 21 день можно сеять пшеницу.В этот день лучше не делать покупки - они будут неудачными.Именинники этого дня: Адриан, Давид, Георгий, Иван, Марк, Константин, Кирилл, Федор, Николай, а также Ираида.