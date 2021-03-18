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Праздник 18 марта и его главные приметы: что нельзя делать в этот день, у кого день ангела

18.03.2021 11:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 18 марта и его главные приметы: что нельзя делать в этот день, у кого день ангела
Коллаж: РБК-Украина
Православные христиане 18 марта чтут память мученика Адриана Пошехонского, Ярославского, мученика Конона Исаврийского.

Все обычаи и приметы этого дня, а также у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Также 18 марта церковь вспоминает обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславича Черного.

В переводе с греческого Конон означает «трудящийся". Не случайно одного из мучеников, носящих это имя, прозвали Градарем. Жил он в III веке в городе Мандоне, занимался огородничеством. Был примерным христианином, невзыскательным и простым. В период гонений при императоре Декии пострадал за веру во Христа. Переводчики или составители жития святого называли его «огородником», «оградителем».

С этого дня крестьяне начинают копать огород и хлопотать по хозяйству. В народе 18 марта говорили: «Конон зовет на огород» – пора было приступать к перекопку грядок. Нужно было хотя бы выйти на огород и немного копнуть грядку, даже если еще лежит снег. Этим люди проявляют уважение покровителю огородников.

В этот праздник совершается охранный обряд-заговор от трех бед: мошек, червей и засухи. Для этого нужно выкопать на своем участке три небольших ямки (по одной на бедствие), а потом обратно закопать. При этом обязательно вслух произнести, для чего предназначена каждая лунка.

Приметы этого дня:


Если в этот день ясная погода – летом града не будет.

Трясогузки прилетели – весна будет теплой.

Если в лесу появились первые подснежники – можно начинать полевые работы.

Мыши завелись в доме и на полях – будет неурожай.

Грачи гнездятся – через 21 день можно сеять пшеницу.

Что категорически нельзя делать в этот день:



В этот день лучше не делать покупки - они будут неудачными.

Именинники этого дня: Адриан, Давид, Георгий, Иван, Марк, Константин, Кирилл, Федор, Николай, а также Ираида.
 
 
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