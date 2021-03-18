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Белорусский рубль резко девальвировался к евро и немного к доллару утром 18 марта

18.03.2021 11:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский рубль резко девальвировался к евро и немного к доллару утром 18 марта
Иллюстративное фото
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг 18 марта открылись сильным ростом евро. Российский рубль значительно подешевел и потащил за собой корзину валют, значение которой упало на 0,13%, покинув максимум почти за две недели.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:16:

Курс доллара подрос всего на 0,0010 BYN до 2,5981 BYN/USD — максимума за 8 дней. Доллар дорожает второй день, но суммарное укрепление составило всего 0,0063 BYN.

Курс евро рванул вверх сразу на 0,0246 BYN до 3,1142 BYN/EUR — максимума за 13 дней.

Евро сегодня покинул минимум за 55 дней, на котором оказался вчера. Напомним, что за предыдущие 9 торгов евро дешевел 8 раз и его курс успел обвалиться на 0,0633 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0215 BYN до 3,5320 BYN/100 RUB. Российский рубль дешевеет второй день, а ещё во вторник его стоимость находилась на максимуме за 195 дней.

Московская биржа


Доллар на торгах в Москве подорожал до 73,69 российских рублей. Это на 60 копеек больше, чем было вчера утром.

Курс евро подскочил примерно на рубль до 88,11 российских рублей. Вчера утром евро находился на минимуме за 8 месяцев.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс евро рванул вверх сразу на 0,0246 BYN до 3,1142 BYN/EUR — максимума за 13 дней.
 
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