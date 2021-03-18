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Россия отозвала своего посла в США

18.03.2021 11:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Россия отозвала своего посла в США
Фото: РИА Новости
Анатолий Антонов был отозван на фоне высказываний Джо Байдена, которые касались России – в частности американский президент пообещал, что Кремль заплатит за вмешательство в американские выборы и ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина убийцей.

С послом хотят проконсультироваться, чтобы понять, что делать и куда двигаться в дальнейших отношениях с США, пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва не стремится к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений. Но при условии, что и Вашингтон понимает риски.

В посольстве, комментируя слова главы Белого дома заметили, что Москва выступает за налаживание диалога с Вашингтоном, а США ставят под угрозу отношения между двумя странами.
 
 
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С послом хотят проконсультироваться.
 
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