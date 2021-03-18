Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия отозвала своего посла в США С послом хотят проконсультироваться.

С послом хотят проконсультироваться, чтобы понять, что делать и куда двигаться в дальнейших отношениях с США, пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства. Она подчеркнула, что Москва не стремится к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений. Но при условии, что и Вашингтон понимает риски.В посольстве, комментируя слова главы Белого дома заметили, что Москва выступает за налаживание диалога с Вашингтоном, а США ставят под угрозу отношения между двумя странами.