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Россия отозвала своего посла в США
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
С послом хотят проконсультироваться, чтобы понять, что делать и куда двигаться в дальнейших отношениях с США, пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва не стремится к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений. Но при условии, что и Вашингтон понимает риски.
В посольстве, комментируя слова главы Белого дома заметили, что Москва выступает за налаживание диалога с Вашингтоном, а США ставят под угрозу отношения между двумя странами.
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С послом хотят проконсультироваться.
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