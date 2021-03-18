ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зрелище не для слабонервных: фура с трупами коров перевернулась под Бобруйском

18.03.2021 11:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Бобруйском районе опрокинулся седельный тягач Mercedes-Benz в составе фургоном-рефрижератором.

17 марта около 18:30 48-летний житель Заславля, управляя тягачом с полуприцепом, на дорожной развязке при спуске с автодороги Бобруйск-Мозырь-граница Украины (Р-31) на автодорогу Минск-Гомель (М-5), проезжая закругление дороги, на участке, обозначенном дорожными знаками «Направление поворота», не учёл особенности транспортного средства и инертность перевозимого груза (висящие на крюках в рефрижераторе говяжьи туши).

В результате автомашина накренилась, опрокинулась через барьерное ограждение, перевернувшись, встала на колёса.

Тягач с полуприцепом получили механические повреждения. Водителя из покорёженной кабины деблокировали спасатели МЧС. С травмами он госпитализирован, сообщает ГАИ Могилева.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бобруйском районе опрокинулся седельный тягач Mercedes-Benz в составе фургоном-рефрижератором.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уроженка Бреста – о жизни на Кипре: «Однозначно лучше, чем в Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by