Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Российские компании "Сухой", "МиГ" и Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) объединят в единый корпоративный Центр самолетостроения, об этом сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Отдельный Центр самолетостроения, который будет консолидировать управление самолетными программами и другими активами ОАК, расположится в Москве. Он также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Илюшин" и корпорации "Иркут".

В "Ростехе" подчеркнули, что бренды при этом никуда не пропадут.

"Да, организационная форма юридических лиц изменится, но бренды и люди, которые делают эти бренды, никуда не исчезнут", - пояснили в "Ростехе".

Там пояснили, что преобразования имею цель повысить экономическую устойчивости ОАК, оптимизировать административно-управленческий аппарат, снизить непроизводственные издержки и долговой нагрузки.

Как ожидается, эффект оптимизации может составить до 130 миллиардов рублей.

Легендарные компании

ПАО "Компания "Сухой" (ранее ГУП "АВПК "Сухой") была основана в 1934 году и названа в честь одного из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации авиаконструктора Павла Сухого. В настоящее время компания является крупнейшим российским авиационным холдингом.

Она занимается разработкой, производством, маркетингом, обучением летного персонала, послепродажным обслуживанием боевых и гражданских самолетов марки "Су" и "Бе".

Продукция холдинга - боевые самолеты марки "Су" - являются основой фронтовой авиации России и тактической авиации многих стран мира. Техника данной марки принята на вооружение в 30 странах мира, в том числе и в Беларуси .

АО "РСК "МиГ" было основано в 1939 году. Ее возглавил Артем Микоян, заместителем стал конструктор Михаил Иосифович Гуревич. Позже из первых букв их фамилий и возникло название "МиГ".

Компания специализируется на выпуске воздушных судов военного назначения: современных истребителей-перехватчиков, многофункциональных боевых самолетов, в том числе - вновь разработанных истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и МиГ-35. Также в числе продуктов компании учебно-тренировочная техника, а также легкие самолеты общего назначения.

АО "Объединенная авиастроительная корпорация" было создано в 2006 году, в него входит около 30 предприятий по производству, обслуживанию и ремонту военной и гражданской авиатехники, в частности, предприятия, разрабатывающие МС-21, Sukhoi Superjet 100, Су-57, МиГ-35 и другие.

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