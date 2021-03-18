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Компании "Сухой" и "МиГ" объединят – но бренды останутся
18.03.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар – Sputnik. Российские компании "Сухой", "МиГ" и Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) объединят в единый корпоративный Центр самолетостроения, об этом сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Отдельный Центр самолетостроения, который будет консолидировать управление самолетными программами и другими активами ОАК, расположится в Москве. Он также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Илюшин" и корпорации "Иркут".
В "Ростехе" подчеркнули, что бренды при этом никуда не пропадут.
"Да, организационная форма юридических лиц изменится, но бренды и люди, которые делают эти бренды, никуда не исчезнут", - пояснили в "Ростехе".
Там пояснили, что преобразования имею цель повысить экономическую устойчивости ОАК, оптимизировать административно-управленческий аппарат, снизить непроизводственные издержки и долговой нагрузки.
© Sputnik Мария Амелина
Как ожидается, эффект оптимизации может составить до 130 миллиардов рублей.
Легендарные компании
ПАО "Компания "Сухой" (ранее ГУП "АВПК "Сухой") была основана в 1934 году и названа в честь одного из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации авиаконструктора Павла Сухого. В настоящее время компания является крупнейшим российским авиационным холдингом.
Она занимается разработкой, производством, маркетингом, обучением летного персонала, послепродажным обслуживанием боевых и гражданских самолетов марки "Су" и "Бе".
Продукция холдинга - боевые самолеты марки "Су" - являются основой фронтовой авиации России и тактической авиации многих стран мира. Техника данной марки принята на вооружение в 30 странах мира,
АО "РСК "МиГ" было основано в 1939 году. Ее возглавил Артем Микоян, заместителем стал конструктор Михаил Иосифович Гуревич. Позже из первых букв их фамилий и возникло название "МиГ".
Компания специализируется на выпуске воздушных судов военного назначения: современных истребителей-перехватчиков, многофункциональных боевых самолетов, в том числе - вновь разработанных истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и МиГ-35. Также в числе продуктов компании учебно-тренировочная техника, а также легкие самолеты общего назначения.
АО "Объединенная авиастроительная корпорация" было создано в 2006 году, в него входит около 30 предприятий по производству, обслуживанию и ремонту военной и гражданской авиатехники, в частности, предприятия, разрабатывающие МС-21, Sukhoi Superjet 100, Су-57, МиГ-35 и другие.
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Обе компании были основаны в СССР еще до второй мировой войны, в списке продукции - самолеты военного назначения.
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