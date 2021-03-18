ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Страсть в Доминикане: Дженнифер Лопес передумала бросать жениха

18.03.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Дженнифер Лопес передумала расставаться с женихом-бейсболистом Алексом Родригесом: пару подловили на совместном отдыхе в Доминикане.

В прошедший уикенд в СМИ появилась новость о том, что Лопес и ее возлюбленный решили разорвать помолвку и разошлись. Пара начала отрицать эти слухи, но в то же время заявила о "трудном периоде" в отношениях. Лопес пообещала поклонникам поработать над "некоторыми вещами" и улетела в отпуск.

"Исчезновение" Лопес фанаты расценили как побег от проблем и даже приписали ей роман с Ленни Кравицем, но снимки папарацци расставили все по местам. Оказалось, что Лопес передумала расставаться с женихом и отдыхает вместе с ним.

Фотографы сумели подловить пару на веранде у дома: поп-звезда и спортсмен не скрывали чувств друг к другу и страстно целовались.

Поклонники радуются за новый шанс в отношениях звезды, но в то же время переживают, не даст ли Алекс очередной повод усомниться в себе. Напомним, что одной из причин предполагаемого разрыва стали интрижка бейсболиста со звездой реалити Мэдисон Лекрой и обвинения в мошенничестве.

Читайте также: 

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по всему, поп-звезда решила дать последний шанс своему возлюбленному: пара устроила репетицию "медового месяца" на острове.
 
Новости дня
Новости разные
 
США нанесли удары по позициям «Талибана» в Афганистане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by