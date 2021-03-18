Страсть в Доминикане: Дженнифер Лопес передумала бросать жениха

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Дженнифер Лопес передумала расставаться с женихом-бейсболистом Алексом Родригесом: пару подловили на совместном отдыхе в Доминикане.

В прошедший уикенд в СМИ появилась новость о том, что Лопес и ее возлюбленный решили разорвать помолвку и разошлись. Пара начала отрицать эти слухи, но в то же время заявила о "трудном периоде" в отношениях. Лопес пообещала поклонникам поработать над "некоторыми вещами" и улетела в отпуск.

"Исчезновение" Лопес фанаты расценили как побег от проблем и даже приписали ей роман с Ленни Кравицем, но снимки папарацци расставили все по местам. Оказалось, что Лопес передумала расставаться с женихом и отдыхает вместе с ним.

Фотографы сумели подловить пару на веранде у дома: поп-звезда и спортсмен не скрывали чувств друг к другу и страстно целовались.

Поклонники радуются за новый шанс в отношениях звезды, но в то же время переживают, не даст ли Алекс очередной повод усомниться в себе. Напомним, что одной из причин предполагаемого разрыва стали интрижка бейсболиста со звездой реалити Мэдисон Лекрой и обвинения в мошенничестве .

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