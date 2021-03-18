К трем годам ограничения свободы приговорили 26-летнего политзаключенного из Борисова

Суд Заводского района Минска приговорил 26-летнего слесаря из Борисова Сергея Бриля к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, сообщает правозащитный сайт spring96.org.



Фото из личного архива

Судья Геннадий Янковский признал его виновным по ч. 1 ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) за призывы в телеграм-чате «Водители 97%», а также за участие в августовских акциях протеста. Изначально на Бриля возбудили уголовное дело по ч.2 ст.293 УК (участие в массовых беспорядках), но потом дело переквалифицировали на более мягкую статью.

Гособвинение по делу поддерживала прокурор Кочанова. На суде вина политзаключенного обосновывалась скриншотами его переписок в телеграм-чате «Водители 97%». В качестве одного из примеров призывов обвиняемого приводилось сообщение «Пора переворачивать автозаки!». Также Сергея Бриля обвинили в участии в митингах 9, 10 и 16 августа. Фото- и видеодоказательств факта участия в массовых мероприятиях нет, но сам обвиняемый не отрицал на суде свое участие в протестных акциях.

«Минсктранс» заявил иск за остановку движения транспорта на 38 тысяч рублей. Судья постановил рассматривать этот иск в гражданском порядке.

Сергея Бриля задержали 23 сентября в Минске на работе на «Белмпромпекс». Силовики встретили его на проходной и увезли под предлогом того, что он является свидетелем по делу об угоне автомобиля. Сергея Бриля допросили без адвоката и после этого задержали на 72 часа до «выяснения обстоятельств». На этом основании поместили в изолятор временного содержания на Окрестина, а затем перевели в СИЗО-1. По месту его жительства был проведен обыск и изъята вся техника.

Сергей Бриль признан правозащитниками политзаключенным. После оглашения приговора 17 марта его освободили в зале суда на период обжалования приговора.