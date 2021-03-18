ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

К трем годам ограничения свободы приговорили 26-летнего политзаключенного из Борисова

18.03.2021 11:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Суд Заводского района Минска приговорил 26-летнего слесаря из Борисова Сергея Бриля к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

К трем годам ограничения свободы приговорили 26-летнего политзаключенного из Борисова
Фото из личного архива

Судья Геннадий Янковский признал его виновным по ч. 1 ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) за призывы в телеграм-чате «Водители 97%», а также за участие в августовских акциях протеста. Изначально на Бриля возбудили уголовное дело по ч.2 ст.293 УК (участие в массовых беспорядках), но потом дело переквалифицировали на более мягкую статью.

Гособвинение по делу поддерживала прокурор Кочанова. На суде вина политзаключенного обосновывалась скриншотами его переписок в телеграм-чате «Водители 97%». В качестве одного из примеров призывов обвиняемого приводилось сообщение «Пора переворачивать автозаки!». Также Сергея Бриля обвинили в участии в митингах 9, 10 и 16 августа. Фото- и видеодоказательств факта участия в массовых мероприятиях нет, но сам обвиняемый не отрицал на суде свое участие в протестных акциях.

«Минсктранс» заявил иск за остановку движения транспорта на 38 тысяч рублей. Судья постановил рассматривать этот иск в гражданском порядке.

Сергея Бриля задержали 23 сентября в Минске на работе на «Белмпромпекс». Силовики встретили его на проходной и увезли под предлогом того, что он является свидетелем по делу об угоне автомобиля. Сергея Бриля допросили без адвоката и после этого задержали на 72 часа до «выяснения обстоятельств». На этом основании поместили в изолятор временного содержания на Окрестина, а затем перевели в СИЗО-1. По месту его жительства был проведен обыск и изъята вся техника.

Сергей Бриль признан правозащитниками политзаключенным. После оглашения приговора 17 марта его освободили в зале суда на период обжалования приговора.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Заводского района Минска приговорил 26-летнего слесаря из Борисова Сергея Бриля к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эти знаки Зодиака разбогатеют до конца марта: найдите себя в списке везунчиков!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by