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В Минске спасли свисавшую из окна на четвертом этаже женщину
Источник материала: Навiны
Вечером 17 марта в Минске спасли женщину 1990 года рождения, которая свисала из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома на проспекте Газеты «Звезда».
По сообщению МЧС, женщину удерживали мать и сосед на момент приезда спасателей. Те побежали в квартиру, вытянули женщину из окна и через несколько минут передали бригаде медиков для обследования. Она не пострадала.
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Вечером 17 марта в Минске спасли женщину 1990 года рождения, которая свисала из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома на проспекте Газеты «Звезда».
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