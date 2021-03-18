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В Минске спасли свисавшую из окна на четвертом этаже женщину

18.03.2021 11:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 17 марта в Минске спасли женщину 1990 года рождения, которая свисала из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома на проспекте Газеты «Звезда».

В Минске спасли свисавшую из окна на четвертом этаже женщину
Фото: МЧС

По сообщению МЧС, женщину удерживали мать и сосед на момент приезда спасателей. Те побежали в квартиру, вытянули женщину из окна и через несколько минут передали бригаде медиков для обследования. Она не пострадала.

 
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Вечером 17 марта в Минске спасли женщину 1990 года рождения, которая свисала из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома на проспекте Газеты «Звезда».
 
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