В Витебске забастовали работники спецавтотранспорта

Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Рефлексия и реакция»

«В Витебске на спецавтобазе бастуют водители. Причина - низкая зарплата. Забастовка была в понедельник, все водители мусоровозов не выехали на маршруты, одной машиной даже перегородили выезд из базы. Причина - уменьшение зарплаты», — цитирует телеграм-канал сообщения в соцсетях.

«Работы очень много прибавилось, а зарплаты вообще нисколько не прибавилось. Грузчики и водители встали на защиту мастеров. Директора в то утро не было, он закрылся у себя», — сообщают участники забастовки.