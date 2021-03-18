У Герасимени хотят забрать дом и участок в Дроздах

Участок и дом в Дроздах хотят забрать у известной пловчихи Александры Герасимени, которая выступила против насилия после выборов.

Пловчиха вынуждена была уехать из страны и организовала Фонд спортивной солидарности.

Участок она получила в 2018 году по решению Мингорисполкома, сообщает onliner.by. После выборов Герасименя резко выступила прости насилия над мирными протестующими, после чего вынуждена была уехать за границу.

После этого чиновники нашли недостатки в проектной документации на строительство, решение о приеме дома в эксплуатацию, принятое 24 ноября, было отменено. Вопросом занимается отец Александры, он судится с чиновниками.

Герасименю предупредили, что, если до 5 марта она не разберется с проектной документацией, участок будет изъят. Учитывая, что письмо было получено 18 февраля, сделать это семья сочла невозможным.

Сейчас отец Александры Герасимени проводит свои дни в судах: он оспаривает решения Мингорисполкома и администрации Центрального района.

После выборов Александна Герасименя записала обращение к Александру Лукашенко.