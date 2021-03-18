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У Герасимени хотят забрать дом и участок в Дроздах
Источник материала: БДГ
Участок и дом в Дроздах хотят забрать у известной пловчихи Александры Герасимени, которая выступила против насилия после выборов.
Пловчиха вынуждена была уехать из страны и организовала Фонд спортивной солидарности.
Участок она получила в 2018 году по решению Мингорисполкома,
После этого чиновники нашли недостатки в проектной документации на строительство, решение о приеме дома в эксплуатацию, принятое 24 ноября, было отменено. Вопросом занимается отец Александры, он судится с чиновниками.
Герасименю предупредили, что, если до 5 марта она не разберется с проектной документацией, участок будет изъят. Учитывая, что письмо было получено 18 февраля, сделать это семья сочла невозможным.
Сейчас отец Александры Герасимени проводит свои дни в судах: он оспаривает решения Мингорисполкома и администрации Центрального района.
После выборов Александна Герасименя записала обращение к Александру Лукашенко.
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Участок и дом в Дроздах хотят забрать у известной пловчихи Александры Герасимени, которая выступила против насилия после выборов. Пловчиха вынуждена была уехать...
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