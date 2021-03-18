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Медики назвали специю, которая вылечивает кашель и помогает почкам

18.03.2021 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали специю, которая вылечивает кашель и помогает почкам

  • 18.03.2021, 11:58
  • 2,548
Медики назвали специю, которая вылечивает кашель и помогает почкам

Ее особенно рекомендуют употреблять во время пандемии.

Во время пандемии стоит особенно внимательно относиться к своему здоровью. Многие медики советуют не злоупотреблять лекарственными средствами, заменяя их природными, пишет u-news.com.ua.

Среди полезных для здоровья продуктов эксперты выделяют кардамон. Эта специя имеет ряд целебных свойств.

Так, кардамон рекомендуют принимать при бронхите, гриппе, простуде, воспалении легких из-за мощного противокашлевого действия. При этом кардамон работает как мочегонное средство, облегчающее работу почек, желчного пузыря и мочеполовой системы. Именно поэтому будет полезно добавлять его в пищу как специю.

Кроме того, исследования доказали, что кардамон снижает риск развития сахарного диабета. Так, добровольцы принимали кардамон в течение 12 недель. Оказалось, что 3 грамма специи в день улучшили показатели давления участников исследования. Это произошло, потому что специя регулирует уровень глюкозы и инсулина в крови за счет ингибирования пищеварительных ферментов. Такой эффект снижает вероятность развития диабета. Интересно, что у этих людей снизился и уровень «плохого» холестерина, и уровень триглицеридов.

Кроме использования кардамона в качестве добавки к пище, советуют также заваривать с ним травяные чаи.

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Ее особенно рекомендуют употреблять во время пандемии.
 
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