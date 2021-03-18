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Медики назвали специю, которая вылечивает кашель и помогает почкам
Источник материала: Хартия'97
Медики назвали специю, которая вылечивает кашель и помогает почкам
Ее особенно рекомендуют употреблять во время пандемии.
Во время пандемии стоит особенно внимательно относиться к своему здоровью. Многие медики советуют не злоупотреблять лекарственными средствами, заменяя их природными, пишет
Среди полезных для здоровья продуктов эксперты выделяют кардамон. Эта специя имеет ряд целебных свойств.
Так, кардамон рекомендуют принимать при бронхите, гриппе, простуде, воспалении легких из-за мощного противокашлевого действия. При этом кардамон работает как мочегонное средство, облегчающее работу почек, желчного пузыря и мочеполовой системы. Именно поэтому будет полезно добавлять его в пищу как специю.
Кроме того, исследования доказали, что кардамон снижает риск развития сахарного диабета. Так, добровольцы принимали кардамон в течение 12 недель. Оказалось, что 3 грамма специи в день улучшили показатели давления участников исследования. Это произошло, потому что специя регулирует уровень глюкозы и инсулина в крови за счет ингибирования пищеварительных ферментов. Такой эффект снижает вероятность развития диабета. Интересно, что у этих людей снизился и уровень «плохого» холестерина, и уровень триглицеридов.
Кроме использования кардамона в качестве добавки к пище, советуют также заваривать с ним травяные чаи.
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Ее особенно рекомендуют употреблять во время пандемии.
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