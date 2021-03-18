«Пришло время довести дело до конца». Полный текст заявления Тихановской, ради которого она работала семь месяцев

Источник материала: KYKY

Сегодня, 18 марта, Светлана Тихановская сделала заявление, ради которого она работала семь месяцев. Светлана впервые сама назвала себя избранным лидером беларусов и объявила о запуске общенационального голосования. Публикуем полный текст этого заявления.

«Я, Светлана Тихановская, лидер, избранный беларуским народом, объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем –через переговоры при международном посредничестве. Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами.

Почему важно проголосовать?

Причина кризиса в том, что власть удерживает человек, который проиграл выборы. Он отказался уходить с поста, плюнув в лицо миллионам беларусов. Он пытается управлять страной с помощью насилия и репрессий, хотя даже это не заставило нас ему подчиниться.

И теперь у нас закрывают бизнесы, цены растут, а пенсии и зарплаты падают. Из Беларуси уходят инвесторы и торговые партнеры. А главное – в стране никто не чувствует себя безопасно. В своих домах люди вздрагивают, когда слышат шум за дверью. И боятся вызова к начальству, потому что всякий раз ждут, что им не продлят контракт. Вот цена, которой бывший президент удерживает власть. И платим ее мы с вами.

В преддверии 25 марта Лукашенко начал угрожать нам гражданской войной, заявив о привлечении армии к подавлению протестов. Это шаг страха и отчаяния.

Ведь он уже потерял поддержку своего народа – но теперь он теряет поддержку даже сторонников. И паникует, потому что понимает, что больше не может положиться на МВД.

Выбранный им путь управления страной неизбежно приведет к его уходу. Но мы не готовы ждать. Почему? Потому что он готов сколько угодно жертвовать людьми. А мы — нет. Поэтому мы выбираем не оружие, а ненасильственный протест и честный голос. И чем больше наших голосов, тем громче для всего мира звучит наше требование решить кризис мирно и без новых жертв.

Ведь голос за переговоры – это голос за спасение сотен заключенных, страдающих в тюрьме за свое мнение. Это шаг к государству, где уважают людей и их взгляды. Где справедливые зарплаты и цены. И что очень важно – это конкретный сигнал для международных партнеров – к действию.

Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы. Такие люди есть.

И им переговоры нужны не меньше, чем нам – потому что насилие и беззаконие ухудшило их жизнь тоже.

Есть много сценариев развития событий в Беларуси. И все они – даже очень страшные, долгие и силовые – неизбежно приведут к переговорам. Вопрос лишь в том, какой ценой. Мы уже видим, как обваливается экономика – и не хотим оказаться под обломками. А значит действовать нужно сейчас.

Переговоры – это универсальный инструмент, который позволил множеству стран и народов отстоять себя. Это будет серия встреч на разных уровнях. Переговорные группы разных сторон смогут выработать решения, как вывести нашу страну из кризиса – не допустив новых жертв и не заключая тайных сделок. Именно для этого нам нужно международное посредничество.

Чтобы сделать это заявление, я семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную профессиональную команду. Все они на нашей стороне. И пришло время воспользоваться этой помощью.

Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур – ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры.

А главное – наши голоса вернут нам чувство единства, большинства и силы. Перед началом переговоров мы укрепим нашу переговорную позицию: через протесты и кампании гражданского неповиновения.

Мы мобилизуем все наши ресурсы, чтобы на вторую волну протеста у режима не хватило ни сил, ни денег. Мы подготовим пакет решений, как в переходный период поддерживать безопасность, стабилизировать экономику и готовить новые президентские выборы.

Мы будем формировать переговорную группу и расширять нашу программу «Диалог» для вовлечения госслужащих и силовиков.

Перед 25 марта мы Вместе с Координационным Советом, ByPol, фондами солидарности и другими демократическими силами, мы запускаем большое голосование на платформе «Голос» . Наша с вами общая задача — сделать так, чтобы проголосовал каждый ответственный беларус – и тогда уже ко Дню Воли мы увидим первые результаты.

Как это сделать?

Установите чат-бот платформы Голос или сразу проголосуйте, если он уже установлен. Это анонимно и безопасно. Данным платформы «Голос» доверяют везде. На нее ссылаются Евросоюз, ОБСЕ, США и многие другие. Мир понимает, что сегодня это один из реальных способов заявить наши требования.

Когда сделаете это сами, расскажите о голосовании своим соседям. Свяжитесь с родителями, бабушками с дедушками – и помогите им отдать свои голоса. Поделитесь призывом проголосовать в своих соцсетях. Распечатайте и повесьте листовку в лифте, разошлите ссылку на сайт Голоса коллегам.

Мы должны сделать это вместе – как во времена выборов прошлым летом, когда мы взяли свою судьбу в свои руки. И теперь пришло время довести дело до конца. Нам вместе строить Новую Беларусь – и никто не сделает этого за нас».