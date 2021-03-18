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«Пришло время довести дело до конца». Полный текст заявления Тихановской, ради которого она работала семь месяцев
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 18 марта, Светлана Тихановская сделала заявление, ради которого она работала семь месяцев. Светлана впервые сама назвала себя избранным лидером беларусов и объявила о запуске общенационального голосования. Публикуем полный текст этого заявления.
«Я, Светлана Тихановская, лидер, избранный беларуским народом, объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем –через переговоры при международном посредничестве. Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами.
Почему важно проголосовать?
Причина кризиса в том, что власть удерживает человек, который проиграл выборы. Он отказался уходить с поста, плюнув в лицо миллионам беларусов. Он пытается управлять страной с помощью насилия и репрессий, хотя даже это не заставило нас ему подчиниться.
И теперь у нас закрывают бизнесы, цены растут, а пенсии и зарплаты падают. Из Беларуси уходят инвесторы и торговые партнеры. А главное – в стране никто не чувствует себя безопасно. В своих домах люди вздрагивают, когда слышат шум за дверью. И боятся вызова к начальству, потому что всякий раз ждут, что им не продлят контракт. Вот цена, которой бывший президент удерживает власть. И платим ее мы с вами.
Ведь он уже потерял поддержку своего народа – но теперь он теряет поддержку даже сторонников. И паникует, потому что понимает, что больше не может положиться на МВД.
Выбранный им путь управления страной неизбежно приведет к его уходу. Но мы не готовы ждать. Почему? Потому что он готов сколько угодно жертвовать людьми. А мы — нет. Поэтому мы выбираем не оружие, а ненасильственный протест и честный голос. И чем больше наших голосов, тем громче для всего мира звучит наше требование решить кризис мирно и без новых жертв.
Ведь голос за переговоры – это голос за спасение сотен заключенных, страдающих в тюрьме за свое мнение. Это шаг к государству, где уважают людей и их взгляды. Где справедливые зарплаты и цены. И что очень важно – это конкретный сигнал для международных партнеров – к действию.
Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы. Такие люди есть.
И им переговоры нужны не меньше, чем нам – потому что насилие и беззаконие ухудшило их жизнь тоже.
Есть много сценариев развития событий в Беларуси. И все они – даже очень страшные, долгие и силовые – неизбежно приведут к переговорам. Вопрос лишь в том, какой ценой. Мы уже видим, как обваливается экономика – и не хотим оказаться под обломками. А значит действовать нужно сейчас.
Переговоры – это универсальный инструмент, который позволил множеству стран и народов отстоять себя. Это будет серия встреч на разных уровнях. Переговорные группы разных сторон смогут выработать решения, как вывести нашу страну из кризиса – не допустив новых жертв и не заключая тайных сделок. Именно для этого нам нужно международное посредничество.
Чтобы сделать это заявление, я семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную профессиональную команду. Все они на нашей стороне. И пришло время воспользоваться этой помощью.
Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур – ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры.
А главное – наши голоса вернут нам чувство единства, большинства и силы. Перед началом переговоров мы укрепим нашу переговорную позицию: через протесты и кампании гражданского неповиновения.
Мы мобилизуем все наши ресурсы, чтобы на вторую волну протеста у режима не хватило ни сил, ни денег. Мы подготовим пакет решений, как в переходный период поддерживать безопасность, стабилизировать экономику и готовить новые президентские выборы.
Мы будем формировать переговорную группу и расширять нашу программу «Диалог» для вовлечения госслужащих и силовиков.
Перед 25 марта мы Вместе с Координационным Советом, ByPol, фондами солидарности и другими демократическими силами, мы запускаем
Как это сделать?
Установите чат-бот платформы Голос или сразу проголосуйте, если он уже установлен. Это анонимно и безопасно. Данным платформы «Голос» доверяют везде. На нее ссылаются Евросоюз, ОБСЕ, США и многие другие. Мир понимает, что сегодня это один из реальных способов заявить наши требования.
Когда сделаете это сами, расскажите о голосовании своим соседям. Свяжитесь с родителями, бабушками с дедушками – и помогите им отдать свои голоса. Поделитесь призывом проголосовать в своих соцсетях. Распечатайте и повесьте листовку в лифте, разошлите ссылку на сайт Голоса коллегам.
Мы должны сделать это вместе – как во времена выборов прошлым летом, когда мы взяли свою судьбу в свои руки. И теперь пришло время довести дело до конца. Нам вместе строить Новую Беларусь – и никто не сделает этого за нас».
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«Пришло время довести дело до конца». Полный текст заявления Тихановской, ради которого она работала семь месяцев
Сегодня, 18 марта, Светлана Тихановская сделала заявление, ради которого она работала семь месяцев. Светлана впервые сама назвала себя избранным лидером беларусов...
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