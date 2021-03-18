Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Гигин: Рижский мирный договор ― трагичный урок для белорусского народа

В четверг 18 марта исполняется ровно 100 лет со дня подписания Рижского мирного договора, этот договор между РСФСР, УССР с одной стороны, и Польской Республикой с другой был подписан 18 марта 1921 года в Риге. Основной целью тогдашнего польского руководства во главе с Юзефом Пилсудским было возобновление Польши в исторических границах Речи Посполитой 1772 года.

"Рижский мирный договор ― трагичный и поучительный урок для белорусского народа, когда судьбой Беларуси распоряжались другие державы, наша территория была разделена. Это вызвало в обществе самый настоящий шок", ― отмечает Гигин.

Кроме того, условия этого договора в общем не соблюдались, добавляет собеседник Sputnik, по статье 7 Польша обязывалась предоставить русским, белорусам и украинцам равноправие на своей территории, но ничего этого не было сделано, с 1921 по 1939 год белорусы подвергались дискриминации на территории второй Речи Посполитой, рассуждает эксперт.

"Но вместе с этими отрицательными моментами нельзя не отметить, что договор способствовал укреплению национальной идентичности белорусов. Эта разделенность привела к ощущению острой необходимости объединиться в общем государстве, и 17 сентября 1939 года это произошло, поэтому различные политические силы воспринимали это воссоединение как настоящее освобождение", ― говорит Гигин.

Мы эту страницу истории, безусловно, не должны забывать, поэтому сейчас белорусская общественность столько внимания уделяет столетию этого договора, отмечает эксперт.

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