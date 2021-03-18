Студент БГУ осужден на четыре года колонии усиленного режима за брошенный в автобус камень

В суде Московского района Минска 18 марта вынесен приговор 21-летнему студенту четвертого курса факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Ивану Дацишину.



Иван Дацишин. Фото: личный архив родителей

Как сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», судья Татьяна Пирожникова признала его виновным по ч. 2 ст. 293 УК и вынесла приговор о лишении свободы на четыре года в колонии усиленного режима. Именно такое наказание за брошенный в автобус с сотрудниками милиции камень запросил прокурор.

Отмечается, что в суде Дацишин полностью признал вину.

На первом заседании суда 9 марта студент рассказал, что в ночь с 11 на 12 августа 2020 года с друзьями находился на столичном проспекте Дзержинского возле парка Павлова. К остановке подъехал автобус, откуда начали выбегать сотрудники органов внутренних дел, люди начали разбегаться.

По его словам, через некоторое время он вернулся на это место: люди, которые наблюдали за задержаниями, бросали камни в автобус и сотрудников. Иван пытался помочь и предотвратить задержания: когда автобус с людьми начал двигаться, он взял камень и бросил в сторону транспорта. Из-за плохого зрения он не видел, попал ли он куда-нибудь. При этом подчеркнул, что бросил только один камень, потому что хотел, чтобы милиция ушла и не задерживала людей.

Заместитель декана кафедры БГУ Олег Рурьчик положительно охарактеризовал Ивана Дацишина. По его словам, если Иван получит реальный срок, они помогут ему закончить вуз дистанционно.

В последнем слове Дацишин сравнил пребывание в СИЗО с детским лагерем. Он рассказал, что когда подрабатывал в детском лагере, сажал двух детей, которые не ладят между собой, в одну комнату и давал им общее задание: подготовить песню к конкурсу. После этого они начинали ладить. Он заявил, что пребывание в СИЗО его многому научило, и обещал «больше не повторять ошибок».