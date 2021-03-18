Совмин установил малому бизнесу условие для получения господдержки

Правительство определило максимальные размеры выручки субъектов малого бизнеса, увязав их с получением финансовой помощи от государства в 2021 году.





Если представители малого бизнеса намереваются в этом году обратиться за денежной господдержкой, их выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за прошлый год не должна превышать конкретные величины.

Эти цифры Совмин озвучивает ежегодно — новые показатели приведены в постановлении № 149 от 17 марта 2021 года.

Так, установлено, что предельные значения выручки за 2020 год составляют для индивидуальных предпринимателей 416 тысяч рублей, микроорганизаций — 3047 тысяч рублей, малых организаций — 11 495 тысяч рублей.

Как и в прошлые годы, сумма выручки берется без учета налога на добавленную стоимость.

За финансовой поддержкой в этом году также вправе обращаться субъекты среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области.

Предельное значение выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета НДС за 2020 год для таких предпринимателей составляет 22 282 тысяч рублей.

Постановление № 149 вступает в силу 19 марта и распространяет свое действие на отношения, которые возникли с 1 января 2021 года.