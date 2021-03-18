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Карпенков пообещал «с удовольствием» повторить разгон митингующих с участием спецтехники

18.03.2021 12:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Накануне Дня Воли 25 марта по СТВ показали тренировку силовиков по разгону акций.

Карпенков пообещал «с удовольствием» повторить разгон митингующих с участием спецтехники

«Это абсолютные враги нашего государства, нашего устройства, и мы с ними очень быстро разберемся. Будем даже стараться работать где-то на превентивное задержание, для того чтобы и этих попыток не было. А если выйдут, все, что было, мы с большим удовольствием повторим», — заявил командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

 
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Накануне Дня Воли 25 марта по СТВ показали тренировку силовиков по разгону акций.
 
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