«Нам поставили невыполнимые условия». У Александры Герасимени могут изъять участок в Дроздах

Источник материала: Tut.by

У знаменитой белорусской пловчихи Александры Герасимени могут изъять участок в 15 соток в Веснинке (Дрозды-2), на котором уже построен дом, но еще не введен в эксплуатацию. Все шло нормально до недавнего момента, когда Генпрокуратура нашла несоблюдение требований при подготовке проектной документации. В итоге городские власти начали отменять свои же предыдущие решения и разрешения по этому дому, а также дали всего три недели на внесение изменений в проект. Сейчас дело рассматривается в суде. Подробности рассказывает Onliner.by .



Фото: Максим Тарналицкий, Onliner.by

Что это за участок?

В Беларуси существует практика, когда спортсменам бесплатно выделяют землю. По такому принципу участки получили как минимум Дарья Домрачева и Александр Глеб. Как рассказывала трехкратная олимпийская призерка, чемпионка мира и Европы Герасименя, она направила в Мингорисполком письмо на имя Александра Лукашенко, в котором просила за спортивные заслуги выделить ей землю — в любом месте столицы. Выдали 15 соток в Веснинке.

Как следует из Госрегистра недвижимого имущества, это произошло в мае 2018 года. Землю представили пожизненное наследуемое владение. Целевое назначение — для строительства и обслуживания одноквартирного (блокированного) жилого дома. Участок находится в водоохранной зоне рек и водоемов.

В чем претензия?

Учитывая загруженность Александры, строительством и оформлением документов по доверенности занимался ее отец Виктор Иванович, которому на ходу доводилось вникать во все процессы. К строительству приступили весной 2019 года и построили одноэтажный дом на примерно 200 «квадратов».



Фото: Максим Тарналицкий, Onliner.by

В ноябре 2020 года администрация Центрального района подписала акт приемки дома в эксплуатацию, утвердила акт и разрешила госрегистрацию дома. А потом появилось предписание Генпрокуратуры, согласно которому ведомство выявило несоблюдение требований ТКП. А именно — отсутствие в проектной документации раздела «Охрана окружающей среды». Копию документа семье прислали только 26 января 2021 года.

А 6 февраля уже из нового письма Мингорисполкома семья узнала, что администрация Центрального района отменила свое же решение о приемке дома в эксплуатацию. Как позже пояснила сама администрация, «Комитет архитектуры уведомил, что заключение по проектной документации следует считать недействительным».

Мингорисполком также предупредил, что Герасимене необходимо в срок до 5 марта 2021 года разобраться с проектной документацией и предоставить раздел «Охрана окружающей среды». Иначе участок будет изъят.

— Честно говоря, я был просто в шоке. Сначала от озвученного срока — невозможно за менее чем три недели (а письмо я получил только 18 февраля) разработать и согласовать со всеми службами всю проектную документацию, включая раздел «Охрана окружающей среды» (при том что ТКП остались прежними и не менялись). На практике на это уходит минимум полгода. То есть нам заведомо поставили невыполнимые условия. А потом начал думать — ни от одного из проектировщиков я не слышал о необходимости разрабатывать «Охрану окружающей среды» для домов пятого класса сложности (то есть, самых простых), — говорит отец Герасимени.



Фото: Максим Тарналицкий, Onliner.by

А еще он никак не может понять: чуть ли не десятки людей ставили свои подписи под документами (получается, заведомо неверными), но ни увольнений, ни даже выговоров не видно, не говоря уже об уголовных делах.

— Выходит, они некомпетентны, не могут на раннем этапе увидеть несоответствие, а расплачиваться за это приходится обычным людям, — говорит Виктор Иванович.

Сейчас он оспаривает решения Мингорисполкома и администрации Центрального района, пытаясь доказать, что они нарушают законные интересы и права его дочери. Несмотря на то что нарушение закона было выявлено Генпрокуратурой, суд Московского района отказал в ходатайстве о вызове сотрудника этого ведомства на процесс, так же как и отказал в ходатайствах о вызове специалистов в области разработки и согласования проектной документации (даже из государственных органов).

И это еще не все детали этой истории. Подробнее можно почитать вот здесь .

А такое вообще бывает?

В этой истории удивляет то, как быстро местные власти могут отменять все свои предыдущие решения и, по сути, не нести за это ответственность. Но похожая история уже была в 2018 году и касалась компании «Реви Тар», которая владеет зданиями с фастфудами возле метро «Каменная Горка» .

Тогда тоже Мингорисполком принял решение, которое отменяло все предыдущие решения мэрии относительно предоставления «РевиТару» земельных участков и разрешения строительства. Официальная причина — ошибки сотрудников мэрии при выдаче разрешительных документов на строительство 10−15 лет назад, которые выявил мониторинг Комитета госконтроля.

Ситуация разрешилась только после того, как Ярослав Романчук озвучил эту проблему Александру Лукашенко.

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Напомним, после выборов и насилия со стороны силовиков Александра Герасименя высказала свою позицию и вместе с другими белорусскими спортсменами создала Свободное объединение спортсменов Беларуси, а позже возглавила Фонд спортивной солидарности. В октябре прошлого года из соображений безопасности она уехала из Беларуси.