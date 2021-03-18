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За сообщения в чате «Водители 97%» и участие в протестах суд приговорил парня к трем годам «химии»
Источник материала: Tut.by
Суд приговорил 26-летнего Сергея Брыля, слесаря из Борисова, к трем годам «химии». Судья Геннадий Янковский признал его виновным по ч. 1 ст. 342 УК Беларуси за сообщения в телеграм-чате «Водители 97%», а также за участие в августовских протестах. Об этом
Изначально было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК Беларуси (Массовые беспорядки), но затем его переквалифицировали на более мягкую статью. На суде виновность мужчины подтверждали скриншотами переписки в телеграм-чате «Водители 97%». Среди призывов — «Пора переворачивать автозаки!». Его также обвинили в участии в митингах 9, 10 и 16 августа. Фото- и видеосвидетельств участия в массовых мероприятиях нет, но сам Сергей в суде не отрицал того, что ходил на акции протеста.
Правозащитники также сообщают, что «Минсктранс» подал иск в адрес обвиняемого о возмещении им причиненного ущерба на общую сумму 38 000 рублей. Судья постановил рассмотреть иск в гражданском судопроизводстве.
Признанный правозащитниками политзаключенным Сергей Брыль находился под стражей с 23 сентября, а 17 марта он был освобожден в зале суда после оглашения приговора.
Напомним, накануне Следственный комитет
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Признанный правозащитниками политзаключенным Сергей Брыль находился под стражей с 23 сентября, а 17 марта он был освобожден в зале суда после оглашения приговора.
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