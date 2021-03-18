Белорус заработал на продаже украденных игровых аккаунтов 16 тысяч рублей

Источник материала: Onliner

20-летний житель Гомеля в период с октября 2019 года по май 2020 года с помощью специализированных программ занимался подбором паролей к учетным записям пользователей различных интернет-ресурсов. Кроме того, он приобрел базы с информацией об аккаунтах игроков двух компьютерных игр. Затем он «тестировал» аккаунты, выбирая самые «прокачанные», которые затем продавал.

При осмотре следователем компьютерной техники, принадлежащей парню, были обнаружены сведения о более чем 10 млн учетных записей. Общая сумма поступивших от покупателей средств составила не менее 16 тыс. рублей, сообщается на сайте Следственного комитета Республики Беларусь. Полученные деньги гомельчанин тратил на личные нужды, в том числе на свое увлечение игровыми автоматами. Также в его телефоне были обнаружены файлы с порнографическими материалами.

Жителю Гомеля предъявили обвинение по ч. 1 ст. 354 (заведомое использование существующих компьютерных программ с целью несанкционированного копирования информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях) и по ч. 2 ст. 343 (хранение с целью распространения и распространение с использованием глобальной компьютерной сети интернет порнографических материалов) УК РБ. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на срок три года, а также постановили взыскать в доход государства «заработанные» деньги. Приговор вступил в законную силу.