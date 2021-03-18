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Белорус заработал на продаже украденных игровых аккаунтов 16 тысяч рублей
Источник материала: Onliner
20-летний житель Гомеля в период с октября 2019 года по май 2020 года с помощью специализированных программ занимался подбором паролей к учетным записям пользователей различных интернет-ресурсов. Кроме того, он приобрел базы с информацией об аккаунтах игроков двух компьютерных игр. Затем он «тестировал» аккаунты, выбирая самые «прокачанные», которые затем продавал.
При осмотре следователем компьютерной техники, принадлежащей парню, были обнаружены сведения о более чем 10 млн учетных записей. Общая сумма поступивших от покупателей средств составила не менее 16 тыс. рублей,
Жителю Гомеля предъявили обвинение по ч. 1 ст. 354 (заведомое использование существующих компьютерных программ с целью несанкционированного копирования информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях) и по ч. 2 ст. 343 (хранение с целью распространения и распространение с использованием глобальной компьютерной сети интернет порнографических материалов) УК РБ. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на срок три года, а также постановили взыскать в доход государства «заработанные» деньги. Приговор вступил в законную силу.
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20-летний житель Гомеля в период с октября 2019 года по май 2020 года с помощью специализированных программ занимался подбором паролей к учетным записям пользователей...
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