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«Стрела» рассказала, что в выходные будет отрабатывать дороги целой области

18.03.2021 12:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В предстоящие выходные дни (20—21 марта) экипажи специального подразделения ДПС «Стрела» МВД будут направлены на отработки наиболее аварийно опасных участков дорог Гомельской области, сообщили Onliner в спецподразделении.

Запланированы рейдовые мероприятия в виде гласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе в рамках республиканской профилактической акции по предупреждению ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения «Будь в безопасности!» (19—24 марта).

— Будут организованы отработки нерегулируемых пешеходных переходов, участков автомобильных дорог, улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов, велосипедистов и возчиков, — рассказали в «Стреле», подчеркнув, что сотрудники ориентированы как на обеспечение безопасности на дорогах, так и оказание помощи участникам дорожного движения.

— Особое внимание инспекторы уделят профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД пешеходами, выявлению водителей, не имеющих права управления транспортом, пренебрегающих требованиями скоростных режимов, правилами маневрирования, обгона, перевозки пассажиров, а также севших за руль в состоянии опьянения, — добавили в спецподразделении.

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