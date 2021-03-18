Полезная техника для уборки дома по версии пользователей Каталога

Источник материала: Onliner

Скоро погода улучшится и весеннее солнце покажет всю пыль на полках, столах и на полу. И это при условии, что оно сможет пробиться через снежно-грязевые подтеки на окнах. Чтобы облегчить неизбежную генеральную уборку, собрали для вас технику для наведения порядка в доме, которую сейчас заказывают в Каталоге больше всего. О некоторых вещах вы могли даже не знать, например о роботе — мойщике окон.

Пылесос для мойки окон Bosch не требует питания от сети. Он полностью беспроводной и работает от аккумулятора. Поставляется в комплекте с широкой и узкой насадками. Как работает? Сперва разбрызгиваете стеклоочищающую жидкость, затем пылесосом собираете всю влагу с поверхности. Устройство можно использовать для очистки зеркал, столешниц, плитки на кухне и в ванной.

Пользователь Андрей отмечает в отзыве: «Одного заряда мне хватило на все окна в 2-комнатной квартире (4 + 4 балконных + балконная дверь), зеркала 3 штуки, холодильник, глянцевые дверки кухни». Заряжается пылесос от microUSB, поэтому подойдет любой домашний провод с таким разъемом. Пользователи сходятся в одном: мыть окна и другие поверхности таким пылесосом гораздо быстрее и удобнее, чем газетами или тряпками.





Одна из претензий к предыдущему пылесосу Bosch была в невозможности присоединить какой-нибудь штатив для мойки высоких окон. Специальный робот-пылесос призван решить эту проблему и избавить хозяев от риска свалиться с подоконника при попытке отмыть окно снаружи. Подходит также для чистки стекол и кафеля. Робот оснащен вакуумным двигателем, благодаря которому создается разрежение воздуха, и он удерживается на стеклянной поверхности. Если отключится свет, то робот еще 20 минут проработает на аккумуляторе. Перемещается робот за счет двух чистящих колес. А для очистки стекла используются безворсовые салфетки из микрофибры, которые можно заменять и стирать. Для надежности в комплекте поставки есть страховочный шнур.





Компактный и легкий пылесос с зарядкой батареи через USB-C, которой хватает, судя по отзывам, на 20 минут. Понятно, что им не уберешь всю пыль в доме и все ковры. Его главная задача в очистке труднодоступных мест в квартире, а таких у каждого наберется достаточно. Например, им можно чистить клетку от пуха попугаев, клавиатуры от крошек, вакуумировать пакеты с одеждой для поездок или компактного хранения, очищать решетку вентиляции и любые поверхности от крошек и грязи. Пользователи также отмечают, что им можно убираться в машине.





Большой плюс вертикальных пылесосов в их компактности и мобильности. Они весят меньше, чем обычные, поэтому ими легче убирать большие квартиры или дома в несколько этажей. Среди таких моделей больше всего заказов сейчас приходится на Deerma DX700 . У него в комплекте щелевая насадка, щетка для мебели и щетка для твердых покрытий. За свою цену это хороший вариант для ежедневной уборки, особенно в домах с домашними животными. В отзывах отмечают высокую мощность, малый вес и удобство сборки пылесоса. Мы проверяли Deerma DX700 в деле, и его результаты доступны по ссылке ниже.





Вертикальный пылесос, работающий от сети, все равно придется переключать между розетками. При выборе аккумуляторного вертикального пылесоса же стоит обращать внимание на максимальное время работы от одного заряда. Вот, например, популярная модель Dreame V9 с турбощеткой и регулировкой мощности всасывания. Наш пользователь Станислав описывает свой опыт использования данного пылесоса: «Удобный, продуманный, легкий, компактный. Мощности с запасом под любые нужды. Ковер или диван — нет проблем: включай турборежим и погнал, 8 мин заряда хватит с запасом на любой. Для остальных нужд использую средний режим заряда, и мощности хватает с запасом на двушку в 60 квадратов. Теперь дети дерутся за то, кто сегодня пылесосит».





По-настоящему же топовый бренд в пылесосах — Dyson . Дорогой, очень мощный и эффективный. С ним просто обращаться, нет необходимости разматывать провода, поэтому уборка, скорее всего, будет не в тягость. Среди моделей до сих пор остается очень популярной за счет сочетания цены и функций Dyson V8 Absolute . Оптимальный вариант для первого мощного пылесоса этого бренда или однозначно эффективного вертикального пылесоса. В отзывах его хвалят за обилие насадок, которые не валяются без дела, и время работы от одного заряда. «Зарядки хватает на уборку одного этажа частного дома (не в турборежиме), а это около 80 кв. м», — пишет пользователь Funtik111980.





Большой пылесос подходит для уборки квартиры после ремонта или любых работ с большим количеством отходов и мусора. При этом он может всасывать не только сухие частицы, но и жидкости. Для их слива в больших объемах предусмотрен специальный кран. Вещь почти профессиональная и очень полезная. Разумеется, она не для еженедельной уборки квартиры, а скорее для поддержания порядка в частных домах и на участках, для мастерских и небольших производств. Есть возможность синхронизации с инструментом для автоматического включения и выключения пылесоса, чтобы после проведения работы не тратить время на долгую уборку. Больше всего в Каталоге заказывают две модели хозяйственных пылесосов — Bosch AdvancedVac 20 и Karcher WD 3 P Premium . Во многом они схожи. Отличия: у Bosch больше мощность, более емкий пылесборник и есть сливной клапан, зато Karcher легче.





Автомобильные пылесосы могут работать не только от прикуривателя, но и от аккумулятора. Одним из таких является популярный в Каталоге 70mai Vacuum Cleaner Swift . Отзыв нашего пользователя лучше всего описывает удобства этой модели: «Помещается в бардачке. Аккумулятора хватает на полную уборку. У кого дети, меня поймут: после каждой поездки есть что убрать. Поэтому автопылесос для меня — незаменимая штука. Взял, пропылесосил, убрал обратно. Никакой возни с проводами».





Альтернатива аккумуляторной модели — традиционный автопылесос Airline Cyclone Turbo . Он питается от прикуривателя с помощью четырехметрового провода. В комплекте узкая насадка для более тщательной уборки салона машины. Со своими основными функциями, судя по отзывам, отлично справляется.

Популярные среди наших пользователей помощники по дому. Управляются со смартфона, строят карту помещения и объезжают препятствия. Одна из самых полезных функций — ежедневная плановая уборка крошек, волос и шерсти кота без вмешательства человека. Робот сам в определенное время объезжает квартиру и возвращается на базу. У многих моделей есть поддержка голосового помощника, например Алисы. Можно сказать: «Алиса, пропылесось» — и робот поедет убирать. Голосом можно регулировать мощность, режимы работы и задавать отложенные команды вроде «пропылесось через 2 часа». Разумеется, для этого понадобится устройство с таким голосовым помощником . Безоговорочное лидерство удерживают роботы-пылесосы бренда Xiaomi. Какую модель из них выбрать? Ответы в большом сравнительном материале ниже.

Два робота Xiaomi сегодня заказывают больше всего — Mi Robot Vacuum-Mop и Mi Robot Vacuum-Mop Essential . Разница между ними в цене 200 рублей. Более дорогой Mi Robot Vacuum-Mop лучше ориентируется в пространстве благодаря встроенной навигационной камере и строит более точную карту помещений, позволяет задавать виртуальные стены и зоны для уборки в приложении. Модель Essential — простой бюджетный робот-пылесос Xiaomi с влажной уборкой и двумя боковыми щетками.





Топовый вариант для регулярной влажной уборки дома. Швабра оснащена колбой с водой для увлажнения поверхности через распылитель и поможет тем самым убрать различные пятна и вытереть пол. Насадка вращается для удобства уборки в труднодоступных местах. Самая заказываемая модель в Каталоге — Deerma Spray Mop TB500 . В отзывах хвалят ее за легкость в обращении и пользу в домашних делах, особенно в семьях с ребенком. Альтернатива — очень похожая швабра Evolution SM100 2F с двумя сменными микрофибрами в комплекте и более широкой рабочей поверхностью.



