Как избавиться от слов-паразитов? 4 эффективных совета

Источник материала: ОНТ

Красивая речь, конечно, украшение для любого человека. Но, порой, в разговоре даже у самых грамотных появляются слова-паразиты. Есть мнение, что их используют неуверенные и неначитанные люди, но это не всегда так. Чем старше человек, тем тяжелее избавиться от такой привычки. Поэтому ее нужно искоренять с самого детства.

1. Эффективный способ - сказки. Чем больше ребёнок их слушает, тем больше «хороших» слов запоминает. Такую тренировку красоты речи можно начать еще с рождения. А с возрастом, например, перейти на качественные подкасты. К тому же, детская любовь к сказкам - начало взрослой любви к чтению.

2. Страшный враг слов-паразитов - книги. Чтение классики с детства формирует правильную речь. А привычка читать - одна из самых полезных. Литература убирает в лексиконе «лишние» слова и расширяет кругозор. Поэтому читающие дети, как правило, грамотно и красиво говорят.

3. От вредной привычки можно избавиться и с помощью игр. Возьмите в семье за правило - небольшие штрафы за каждое слово-паразит. Начинать работу лучше с одного конкретного слова. Поставьте дома большую копилку. И например, если кто-то скажет «типо», пусть кладет в неё монетку.

4. Для детей лучший из всех способов - личный пример родителей. Поэтому взрослым очень важно следить за своей речью, ведь малыш будет стараться повторять буквально все. Чем лучше говорите вы, тем лучше говорит ваш ребёнок.

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