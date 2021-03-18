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«Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Филадельфию» в НХЛ
Источник материала: ОНТ
Невероятный поединок этой ночью был сыгран в Национальной хоккейной лиге. «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Филадельфию» со счётом 9:0.
В составе победителей хет-трик оформил Мика Зибанеджад. По дублю на счету Павла Бучневича и Артемия Панарина. А Зибанеджад помимо хет-трика сделал три голевых паса. И все свои очки он набрал в одном периоде.
В итоге результативных баллов у шведского форварда в одной игре больше, чем за предыдущие 27 матчей. Голкипер Александр Георгиев отразил 26 бросков.
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Невероятный поединок этой ночью был сыгран в Национальной хоккейной лиге. «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Филадельфию» со счётом 9:0. В составе победителей...
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