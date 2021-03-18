Женщина в Красноярске убила сожителя и спрятала его тело в холодильник

Источник материала: ОНТ

Жительницу Красноярска подозревают в убийстве сожителя в ночь на 8 марта, она расчленила его тело и спрятала в холодильник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление СК по Красноярскому краю и Хакасии России.

В ночь с 7 на 8 марта 2021 года, по предварительной версии следствия, 39-летняя женщина выпивала с 27-летним мужчиной, своим сожителем. Во время застолья они поссорились, и женщина ножом ударила мужчину в область груди. Чтобы скрыть преступление, через восемь дней она расчленила тело, упаковала в пакеты и положила в холодильник. Потом она вызвала грузовое такси и попросила отвезти холодильник с частями тела в другой район города.

В пути грузчики спросили, почему течет кровь из холодильника, и женщина прямо на месте во всем призналась. Они вызвали полицию. Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Фото: БЕЛТА

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