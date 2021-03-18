Мопс боялся стричь когти и свои визгом до слез рассмешил Сеть (Видео)

Источник материала: ОНТ

Милый мопс своим криком рассмешил пользователей TikTok. Ролик набрал 5,8 миллионов лайков и 26,8 миллионов просмотров! Видео в своем аккаунте выложила девушка под ником kalikohlhof.

Хозяйка двух обаятельных собак завела профиль в TikTok, чтобы делиться забавными видео с ними, которые набирают не меньше ста тысяч просмотров. А этот и вовсе побил все рекорды.

В ролике девушка держит своего питомца на руках, гладит по животику, успокаивая перед началом процедуры. Заметно, как мопс нервничает и боится. Но только хозяйка поднесла ножницы к лапкам питомца, как он тут же начал изворачиваться и пищать. Затем девушка поудобнее усадила пса и попыталась начать процедуру, как питомец стал кричать так, будто его режут. Что ж, надеемся, что соседи не вызвали полицию.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram