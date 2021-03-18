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Мопс боялся стричь когти и свои визгом до слез рассмешил Сеть (Видео)

18.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мопс боялся стричь когти и свои визгом до слез рассмешил Сеть (Видео)

Милый мопс своим криком рассмешил пользователей TikTok. Ролик набрал 5,8 миллионов лайков и 26,8 миллионов просмотров! Видео в своем аккаунте выложила девушка под ником kalikohlhof. 

Хозяйка двух обаятельных собак завела профиль в TikTok, чтобы делиться забавными видео с ними, которые набирают не меньше ста тысяч просмотров. А этот и вовсе побил все рекорды.

В ролике девушка держит своего питомца на руках, гладит по животику, успокаивая перед началом процедуры. Заметно, как мопс нервничает и боится. Но только хозяйка поднесла ножницы к лапкам питомца, как он тут же начал изворачиваться и пищать. Затем девушка поудобнее усадила пса и попыталась начать процедуру, как питомец стал кричать так, будто его режут. Что ж, надеемся, что соседи не вызвали полицию.


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Милый мопс своим криком рассмешил пользователей TikTok. Ролик набрал 5,8 миллионов лайков и 26,8 миллионов просмотров! Видео в своем аккаунте выложила девушка под ником...
 
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