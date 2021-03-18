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Непогода бушует в США: торнадо обрушились на несколько штатов на юге страны
Источник материала: ОНТ
Национальная метеорологическая служба предупреждает жителей об угрозе наводнений. В ближайшие два дня в Техасе, Луизиане и Алабаме объявлено чрезвычайное положение, десятки тысяч жителей могут остаться без электричества.
Школьники снова вернулись к дистанционному обучению. Вакцинация населения временно приостановлена. Предупреждения о внезапных наводнениях распространены на территории штата Миссури, в юго-восточном Теннесси и северо-западной Джорджии.
Непогода уже прошла через штат Алабама. Повалены деревья, разрушены дома и линии электропередач, которые перекрыли дороги. Сегодня, как ожидается, суровая погода, достигнет восточной Джорджии и Каролинских островов.
Информация о пострадавших пока не поступала.
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Национальная метеорологическая служба предупреждает жителей об угрозе наводнений. В ближайшие два дня в Техасе, Луизиане и Алабаме объявлено чрезвычайное...
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