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Непогода бушует в США: торнадо обрушились на несколько штатов на юге страны

18.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Непогода бушует в США: торнадо обрушились на несколько штатов на юге страны

Национальная метеорологическая служба предупреждает жителей об угрозе наводнений. В ближайшие два дня в Техасе, Луизиане и Алабаме объявлено чрезвычайное положение, десятки тысяч жителей могут остаться без электричества.

Школьники снова вернулись к дистанционному обучению. Вакцинация населения временно приостановлена. Предупреждения о внезапных наводнениях распространены на территории штата Миссури, в юго-восточном Теннесси и северо-западной Джорджии.

Непогода уже прошла через штат Алабама. Повалены деревья, разрушены дома и линии электропередач, которые перекрыли дороги. Сегодня, как ожидается, суровая погода, достигнет восточной Джорджии и Каролинских островов.

Информация о пострадавших пока не поступала.

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Национальная метеорологическая служба предупреждает жителей об угрозе наводнений. В ближайшие два дня в Техасе, Луизиане и Алабаме объявлено чрезвычайное...
 
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