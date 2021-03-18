ЦСКА проиграл «Зениту» в российской Премьер-лиге

Источник материала: ОНТ

В российской футбольной Премьер-лиге ЦСКА под управлением Виктора Гончаренко проиграл в центральном матче тура «Зениту» – 2:3.

В составе клуба из Санкт-Петербурга голы забили Артём Дзюба и Вендел, который оформил дуль во втором тайме.

Дзюба на 45-й минуте также не реализовал пенальти. У ЦСКА отличились Саломон Рондон и Никола Влашич. Армейцы заканчивали встречу вдесятером после того, как на 53-й минуте был удалён полузащитник Ильзат Ахметов.

«Зенит» набрал 48 очков и лидирует в турнирной таблице, ЦСКА – третий.

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