«Речь не должна идти только о закручивании гаек» – Лукашенко на совещании о законодательных новациях в сфере нацбезопасности и охраны общественного порядка

Источник материала: ОНТ

На совещании у Александра Лукашенко сегодня обсуждают совершенствование законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка обсуждается, передает БЕЛТА.

Президент напомнил, что вопросы соответствия законодательства сложившейся обстановке и то, насколько эффективно оно позволяет реагировать на современные вызовы обсуждались уже полтора месяца назад.

Глава государства отметил, что запрос простых граждан на обеспечение общественной безопасности и сохранение порядка и мира в стране является объективной основой для совершенствования законодательства.

Фото: БЕЛТА

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