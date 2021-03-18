«Бавария» и «Челси» пробились в 1/4 финала футбольной лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

В футбольной Лиге чемпионов ещё две команды обеспечили себе участие в четвертьфинале – это «Бавария» и «Челси».

Мюнхенцы дома повторно обыграли римский «Лацио» – 2:1. В первой игре немецкий гранд победил со счётом 4:1. На этот раз в составе «Баварии» голами отметились Роберт Левандовски и Эрик Максим Чупо-Мотинг.

«Челси» в Лондоне не оставил шансов мадридскому «Атлетико». Команда Томаса Тухеля выиграла со счетом 2:0 благодаря точным ударам Хакима Зиеша и Эмерсона. В первой игре также победили «аристократы», тот матч закончился со счётом 1:0.

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