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Беларусь активно поддерживает инициативы по развитию промышленной кооперации в ЕАЭС

18.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Одно из наиболее перспективных направлений – электротранспорт. Об этом заявили на встрече с министром по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.

В стратегических направлениях развития евразийской интеграции, которые одобрены в декабре прошлого года главами государств, есть раздел, касающийся промышленного сотрудничества. В нём отражены конкретные проекты кооперации.

Стороны обсудили новые инструменты поддержки промкооперации, которые могли бы дать толчок для ускорения промышленного развития стран ЕАЭС. Одна из инициатив – создание фонда академической мобильности, который позволит учёным, работникам сферы образования и студентам наших стран обмениваться опытом и научными достижениями.

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Одно из наиболее перспективных направлений – электротранспорт. Об этом заявили на встрече с министром по промышленности и агропромышленному комплексу...
 
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