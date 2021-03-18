«Гомель» с победы стартовал в полуфинальной серии хоккейного чемпионата Беларуси

Источник материала: ОНТ

В хоккейном Кубке Президента «Гомель» одержал первую победу в полуфинальной серии против солигорского «Шахтёра».

Матч закончился со счётом – 4:3. Победа для гомельчан получилась волевой. Подопечные Сергея Стася уступали в счёте (0:2), затем – 1:3.

Но в третьем периоде смогли забросить три шайбы. Автором решающего гола за четыре минуты до финальной сирены стал Александр Скоренов.

Сегодня в первом полуфинальном матче в Минске сыграют «Юность» и жлобинский «Металлург».

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