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«Гомель» с победы стартовал в полуфинальной серии хоккейного чемпионата Беларуси
Источник материала: ОНТ
В хоккейном Кубке Президента «Гомель» одержал первую победу в полуфинальной серии против солигорского «Шахтёра».
Матч закончился со счётом – 4:3. Победа для гомельчан получилась волевой. Подопечные Сергея Стася уступали в счёте (0:2), затем – 1:3.
Но в третьем периоде смогли забросить три шайбы. Автором решающего гола за четыре минуты до финальной сирены стал Александр Скоренов.
Сегодня в первом полуфинальном матче в Минске сыграют «Юность» и жлобинский «Металлург».
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В хоккейном Кубке Президента «Гомель» одержал первую победу в полуфинальной серии против солигорского «Шахтёра». Матч закончился со счётом – 4:3. Победа для...
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