Источник материала: ОНТ

Поддержка с неба. Белорусские десантники проводят тактическое учение с российскими коллегами.

Все действо происходит на Осиповичском полигоне. Там батальон десантников обеих стран сначала отработал взаимодействие. После слаживания голубые береты провели пристрелку оружия и справились с задачами по огневой.

Но это пока лишь разминка. В ходе маневров десантники будут сопровождать колонны техники, выводить подразделения из окружения и проводить зачистку территорий условного противника.

Это не все задачи. Также военнослужащие Беларуси и России будут действовать при поддержке ствольной и реактивной артиллерии.

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