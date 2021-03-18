|
Белорусские десантники проводят тактическое учение с российскими коллегами
Источник материала: ОНТ
Поддержка с неба. Белорусские десантники проводят тактическое учение с российскими коллегами.
Все действо происходит на Осиповичском полигоне. Там батальон десантников обеих стран сначала отработал взаимодействие. После слаживания голубые береты провели пристрелку оружия и справились с задачами по огневой.
Но это пока лишь разминка. В ходе маневров десантники будут сопровождать колонны техники, выводить подразделения из окружения и проводить зачистку территорий условного противника.
Это не все задачи. Также военнослужащие Беларуси и России будут действовать при поддержке ствольной и реактивной артиллерии.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поддержка с неба. Белорусские десантники проводят тактическое учение с российскими коллегами. Все действо происходит на Осиповичском полигоне. Там батальон...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)