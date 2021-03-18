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Антиправительственные выступления в Мьянме перекинулись с городов и на сельские районы

18.03.2021 12:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мьянме не прекращается противостояние военных, захвативших власть, и мирных жителей. Число жертв растёт с каждым днём.

Антиправительственные выступления перекинулись с городов и на сельские районы. Также накануне протестующие перегруппировались и заблокировали дороги в Янгоне, забрасывали военных бутылками с зажигательной смесью.

Люди выходят на улицы, несмотря на предупреждения властей и на безжалостное подавление демонстраций.

За последние сутки сообщается о новых жертвах. По данным ООН, не менее 149 человек убиты в Мьянме с 1 февраля, когда военные объявили о введении режима чрезвычайного положения на год и смене руководства страны.

Новое правительство вызвало бурные протесты, которые не прекращаются с начала февраля.

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В Мьянме не прекращается противостояние военных, захвативших власть, и мирных жителей. Число жертв растёт с каждым днём. Антиправительственные выступления...
 
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