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Женщина висела в окне четвертого этажа квартиры в Минске: ее спасли
Источник материала: ОНТМинске: ее спасли" class="one-news__figure-img">
Сотрудники МЧС в Минске спасли женщину, которая висела в окне четвертого этажа,
17 марта вечером от очевидца поступило сообщение спасателям о том, что по проспекту Газеты «Звязда» в Минске в окне квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома, висит девушка.
Спасатели сразу же выехали к месту происшествия, обнаружили висящую из окна девушку. Выяснилось, что мать и сосед удерживают ее. Сотрудники МЧС зашли в квартиру, втянули пострадавшую внутрь и передали ее прибывшей бригаде медиков. Девушка не пострадала.
Главное фото: БЕЛТА
Фото: МЧС Беларуси
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Сотрудники МЧС в Минске спасли женщину, которая висела в окне четвертого этажа, сообщается на сайте МЧС. 17 марта вечером от очевидца поступило сообщение...
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