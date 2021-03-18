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Женщина висела в окне четвертого этажа квартиры в Минске: ее спасли

18.03.2021 12:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина висела в окне четвертого этажа квартиры в Минске: ее спаслиМинске: ее спасли" class="one-news__figure-img">

Сотрудники МЧС в Минске спасли женщину, которая висела в окне четвертого этажа, сообщается на сайте МЧС.

17 марта вечером от очевидца поступило сообщение спасателям о том, что по проспекту Газеты «Звязда» в Минске в окне квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома, висит девушка.


Спасатели сразу же выехали к месту происшествия, обнаружили висящую из окна девушку. Выяснилось, что мать и сосед удерживают ее. Сотрудники МЧС зашли в квартиру, втянули пострадавшую внутрь и передали ее прибывшей бригаде медиков. Девушка не пострадала.


Главное фото: БЕЛТА

Фото: МЧС Беларуси

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Теги: Минск
 
 
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Сотрудники МЧС в Минске спасли женщину, которая висела в окне четвертого этажа, сообщается на сайте МЧС. 17 марта вечером от очевидца поступило сообщение...
 
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