Как с годами изменились звезды наших любимых сериалов (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

Еще лет 15-20 назад телесериалы были нашим любимым домашним развлечением и отдыхом. У каждого были фавориты, которые не хотелось пропускать. Мы знали наизусть номера нужных телеканалов и время выхода сериала, а актеры в них казались нам чуть ли не лучшими друзьями.

Наверное, поэтому сейчас эти сериалы и главные герои вызывают у нас улыбку и теплое чувство ностальгии. А мы решили проследить, как изменились актеры спустя годы – кто похорошел, а кто заметно постарел.

1. Анна Снаткина — «Татьянин день»



© Татьянин день / А-Медиа , © snatkina_anna / Instagram

2. Наталья Бочкарева — «Счастливы вместе»



© Счастливы вместе / Леан-М , © natalia_bochkareva_official / Instagram

3. Анна Ковальчук — «Тайны следствия»



© Тайны следствия / Студия «Панорама» , © Золушка / Россия 1

4. Елизавета Арзамасова — «Папины дочки»



© Папины дочки / Телеканал СТС , © liza_arzamasova / Instagram

5. Алексей Нилов — «Улицы разбитых фонарей»



© Улицы разбитых фонарей / Новый Русский Сериал , © Условный мент / Триикс Медиа

6. Чулпан Хаматова — «Дети Арбата»



© Дети Арбата / АРК-Фильм , © chulpanofficial / Instagram

7. Елена Третьякова — «Ранетки»



© Ранетки / Телеканал СТС , © _lenatretyakova_ / Instagram

8. Сергей Безруков — «Бригада»



© Бригада / Аватар Фильм , © s_bezrukov / Instagram

9. Елена Яковлева — «Каменская»



© Каменская / Беларусьфильм , © Большие надежды / Маркес

10. Кирилл Сафонов — «Татьянин день»



© Татьянин день / А-Медиа , © kirill_safonov / Instagram





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