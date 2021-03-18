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Как с годами изменились звезды наших любимых сериалов (ФОТО)

18.03.2021 12:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как с годами изменились звезды наших любимых сериалов (ФОТО)

Еще лет 15-20 назад телесериалы были нашим любимым домашним развлечением и отдыхом. У каждого были фавориты, которые не хотелось пропускать. Мы знали наизусть номера нужных телеканалов и время выхода сериала, а актеры в них казались нам чуть ли не лучшими друзьями. 

Наверное, поэтому сейчас эти сериалы и главные герои вызывают у нас улыбку и теплое чувство ностальгии. А мы решили проследить, как изменились актеры спустя годы – кто похорошел, а кто заметно постарел.

1. Анна Снаткина — «Татьянин день»


© Татьянин день / А-Медиа, © snatkina_anna / Instagram

2. Наталья Бочкарева — «Счастливы вместе»


© Счастливы вместе / Леан-М, © natalia_bochkareva_official / Instagram

3. Анна Ковальчук — «Тайны следствия»


© Тайны следствия / Студия «Панорама», © Золушка / Россия 1

4. Елизавета Арзамасова — «Папины дочки»


© Папины дочки / Телеканал СТС, © liza_arzamasova / Instagram

5. Алексей Нилов — «Улицы разбитых фонарей»


© Улицы разбитых фонарей / Новый Русский Сериал, © Условный мент / Триикс Медиа

6. Чулпан Хаматова — «Дети Арбата»


© Дети Арбата / АРК-Фильм, © chulpanofficial / Instagram

7. Елена Третьякова — «Ранетки»


© Ранетки / Телеканал СТС, © _lenatretyakova_ / Instagram

8. Сергей Безруков — «Бригада»


© Бригада / Аватар Фильм, © s_bezrukov / Instagram

9. Елена Яковлева — «Каменская»


© Каменская / Беларусьфильм, © Большие надежды / Маркес

10. Кирилл Сафонов — «Татьянин день»


© Татьянин день / А-Медиа, © kirill_safonov / Instagram


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Еще лет 15-20 назад телесериалы были нашим любимым домашним развлечением и отдыхом. У каждого были фавориты, которые не хотелось пропускать. Мы знали наизусть номера...
 
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