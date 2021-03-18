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Как с годами изменились звезды наших любимых сериалов (ФОТО)
Источник материала: ОНТ
Еще лет 15-20 назад телесериалы были нашим любимым домашним развлечением и отдыхом. У каждого были фавориты, которые не хотелось пропускать. Мы знали наизусть номера нужных телеканалов и время выхода сериала, а актеры в них казались нам чуть ли не лучшими друзьями.
Наверное, поэтому сейчас эти сериалы и главные герои вызывают у нас улыбку и теплое чувство ностальгии. А мы решили проследить, как изменились актеры спустя годы – кто похорошел, а кто заметно постарел.
1. Анна Снаткина — «Татьянин день»
2. Наталья Бочкарева — «Счастливы вместе»
3. Анна Ковальчук — «Тайны следствия»
4. Елизавета Арзамасова — «Папины дочки»
5. Алексей Нилов — «Улицы разбитых фонарей»
6. Чулпан Хаматова — «Дети Арбата»
7. Елена Третьякова — «Ранетки»
8. Сергей Безруков — «Бригада»
9. Елена Яковлева — «Каменская»
10. Кирилл Сафонов — «Татьянин день»
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Еще лет 15-20 назад телесериалы были нашим любимым домашним развлечением и отдыхом. У каждого были фавориты, которые не хотелось пропускать. Мы знали наизусть номера...
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