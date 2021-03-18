Тихановская призвала белорусов проголосовать за переговоры с властью: «Не затягивать кризис до полной катастрофы»

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-кандидат в президенты объявила о начале общенационального голосования. И заявила о запуске переговорного процесса, модератором которого должны стать международные организации.





При этом, по словам Светланы Тихановской, это не замена протестам, а процесс, который будет идти параллельно с ними.

— Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, а вместе с уличными протестами. Мы выбираем не оружие, а ненасильственный протест и честный голос, — заявила народный лидер, подводя итоги своей работы за последние семь месяцев. — Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем, а не затягивать кризис до полной катастрофы.

Тихановская, которая впервые сама назвала себя лидером, избранным белорусским народом, напомнила, что в преддверии 25 марта Лукашенко «начал угрожать гражданской войной, заявив о привлечении армии к подавлению протестов».

Она убеждена, что разрешить кризис в нашей стране можно мирным путем через переговоры при международном посредничестве.

— Все сценарии развития событий в Беларуси неизбежно приведут к переговорам. Вопрос лишь в том, какой ценой. Значит, действовать нужно сейчас, — призвала политик проголосовать белорусов за переговоры.

Прозвучало, что масштабное голосование решит сразу три задачи:

- Продемонстрирует мировому сообществу, что политический кризис усиливается и требует срочного урегулирования. Это поможет значительно нарастить международное давление.

- Вернет белорусам чувство единства, большинства, силы и превосходства на улицах.

- Остановит гражданский конфликт и продемонстрирует неизбежность переговоров как единственного решения кризиса мирным путем.

«Голоса белорусов помогут привлечь международную помощь и добиться еще более решительных шагов со стороны ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать переговорную площадку и выступить посредниками, а также помочь вынудить режим к переговорам. Голоса белорусов — это конкретный сигнал для международных партнеров к действию».

Предполагается, что переговорный процесс может представлять собой серию встреч на разный уровнях, которые смогут выработать решение, как вывести нашу страну из кризиса: без новых жертв и не заключая тайных сделок.

Голосование будет проходить анонимно и безопасно с помощью чат-бота платформы «Голос».

Первые результаты обещано озвучить ко Дню Воли — 25 марта.

Сразу после заявления Радыё Свабода запустила опрос: «Поддерживаете ли вы призыв Светланы Тихановской к общенациональному электронному голосованию за перемены для мирного решения кризиса». В нем в первые же минуты проголосовало более тысячи пользователей: более 90% ответили «да», около 10% – «нет».

Голос , в свою очередь, уже объявил, что поток запросов больше, чем в августе: «В связи с огромной нагрузкой чат-бот испытывает сложности в обработке запросов, поэтому голосование может занять немного больше времени».