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Тихановская призвала белорусов проголосовать за переговоры с властью: «Не затягивать кризис до полной катастрофы»
18.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экс-кандидат в президенты объявила о начале общенационального голосования. И заявила о запуске переговорного процесса, модератором которого должны стать международные организации.
При этом, по словам Светланы Тихановской, это не замена протестам, а процесс, который будет идти параллельно с ними.
— Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, а вместе с уличными протестами. Мы выбираем не оружие, а ненасильственный протест и честный голос, — заявила народный лидер, подводя итоги своей работы за последние семь месяцев. — Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем, а не затягивать кризис до полной катастрофы.
Тихановская, которая впервые сама назвала себя лидером, избранным белорусским народом, напомнила, что в преддверии 25 марта Лукашенко «начал угрожать гражданской войной, заявив о привлечении армии к подавлению протестов».
Она убеждена, что разрешить кризис в нашей стране можно мирным путем через переговоры при международном посредничестве.
— Все сценарии развития событий в Беларуси неизбежно приведут к переговорам. Вопрос лишь в том, какой ценой. Значит, действовать нужно сейчас, — призвала политик проголосовать белорусов за переговоры.
Прозвучало, что масштабное голосование решит сразу три задачи:
- Продемонстрирует мировому сообществу, что политический кризис усиливается и требует срочного урегулирования. Это поможет значительно нарастить международное давление.
- Вернет белорусам чувство единства, большинства, силы и превосходства на улицах.
- Остановит гражданский конфликт и продемонстрирует неизбежность переговоров как единственного решения кризиса мирным путем.
«Голоса белорусов помогут привлечь международную помощь и добиться еще более решительных шагов со стороны ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать переговорную площадку и выступить посредниками, а также помочь вынудить режим к переговорам. Голоса белорусов — это конкретный сигнал для международных партнеров к действию».
Предполагается, что переговорный процесс может представлять собой серию встреч на разный уровнях, которые смогут выработать решение, как вывести нашу страну из кризиса: без новых жертв и не заключая тайных сделок.
Голосование будет проходить анонимно и безопасно с помощью
Первые результаты обещано озвучить ко Дню Воли — 25 марта.
Сразу после заявления
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Тихановская призвала белорусов проголосовать за переговоры с властью: «Не затягивать кризис до полной катастрофы»
Экс-кандидат в президенты объявила о начале общенационального голосования.
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