Готов к прогулке: посмотрите, как пес радуется выходу на улицу

Источник материала: Tut.by

Милейшее видео с собакой по кличке Роузи, опубликовал ее хозяин в Instagram: питомец ждет выхода на прогулку и забавно реагирует на слово «гулять» — пригибается и расставляет лапы в стороны. Как пишет хозяин Роузи, это обязательный утренний ритуал перед выгулом.