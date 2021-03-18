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Готов к прогулке: посмотрите, как пес радуется выходу на улицу
Источник материала: Tut.by
Милейшее видео с собакой по кличке Роузи, опубликовал ее хозяин в Instagram: питомец ждет выхода на прогулку и забавно реагирует на слово «гулять» — пригибается и расставляет лапы в стороны. Как пишет хозяин Роузи, это обязательный утренний ритуал перед выгулом.
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Перед каждым выгулом.
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