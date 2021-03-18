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Карбалевич: Самые сильные санкции против экономики вводит не Запад, а сам режим

18.03.2021 13:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Карбалевич: Самые сильные санкции против экономики вводит не Запад, а сам режим
Валерий Карбалевич
США в ближайшее время усилят давление на режим Лукашенко, заявил «Белорусскому партизану» политолог Валерий Карбалевич.

– Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина убийцей. Москва отозвала посла для консультаций, США готовятся к расширению санкций против России. Как этот конфликт может повлиять на ситуацию в Беларуси?


– Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном несет негативные последствия для белорусской демократии. Геополитический аспект конфликта в Беларуси выдвигается на первый план, режимы Путина и Лукашенко сплачиваются на антизападной основе.

В такой ситуации чем сильнее США и Евросоюз будут давить на белорусский режим, тем большей поддержки ему можно ожидать от Москвы.

– Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Александра Лукашенко последним диктатором Европы. При этом США ведут переговоры о прибытии в Минск посла Джули Фишер. Как понимать такую позицию? Будут ли США предпринимать серьезные шаги по давлению на режим Лукашенко?

– Одно другому не противоречит: возрастание давления на официальный Минск и появление здесь посла США. Посол – более высокий статус дипломата, чем временный поверенный. Это расширяет возможности для влияния и на внутрибелорусскую ситуацию, и на отношения Беларуси и США.

Думаю, меры давления со стороны Штатов будут усиливаться. В конце апреля заканчивается срок моратория на экономические санкции в отношении Беларуси (в отношении предприятий госконцерна «Белнефтехим»). Вероятнее всего, мораторий не будет продлен и экономические санкции будут возобновлены.

– В интервью испанскому агентству EFE Павел Латушко раскритиковал ЕС, который за 7 месяцев так и не предпринял «по-настоящему оказывающих влияние на режим действий». Почему так происходит?

– Евросоюз очень осторожен по многим причинам. Экономические санкции – оружие обоюдоострое. Они бьют не только по тем, против кого их вводят, но и по тем, кто их вводит.

Во-вторых, есть опасения, что слишком жесткое давление на Беларусь увеличит ее зависимость от России.

В-третьих, предыдущие санкции в отношении режима показали, что они не слишком сильно воздействуют на него. Сегодня белорусские власти фактически сами идут на конфронтацию с западными странами (свежий белорусско-польский конфликт).

Вопрос об эффективности санкций по-прежнему обсуждается. Одни говорят, что санкции не работают и дают обратный эффект, другие настаивают, что они эффективны.

Уже введенные ЕС санкции – это скорее демонстрация политического неприятия происходящего в Беларуси, чем нанесение реального ущерба белорусской экономике.

А самое интересное, что самые сильные санкции против белорусской экономики сегодня вводят не западные страны, а сами белорусские власти.

Поход против бизнесменов и частников, повышение налогов, намерения в отношении индивидуальных предпринимателей, введение контроля за ценами, задержание Чижа – все это выталкивает бизнес за пределы страны и отталкивает инвесторов.

По сравнению с этими действиями властей санкции со стороны Запада имеют меньший вред для экономики.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня белорусские власти фактически сами идут на конфронтацию с западными странами.
 
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