Источник материала: UDF



Валерий Карбалевич

«Белорусскому партизану»

– Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина убийцей. Москва отозвала посла для консультаций, США готовятся к расширению санкций против России. Как этот конфликт может повлиять на ситуацию в Беларуси?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карбалевич: Самые сильные санкции против экономики вводит не Запад, а сам режим Сегодня белорусские власти фактически сами идут на конфронтацию с западными странами.

– Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном несет негативные последствия для белорусской демократии. Геополитический аспект конфликта в Беларуси выдвигается на первый план, режимы Путина и Лукашенко сплачиваются на антизападной основе.В такой ситуации чем сильнее США и Евросоюз будут давить на белорусский режим, тем большей поддержки ему можно ожидать от Москвы.– Одно другому не противоречит: возрастание давления на официальный Минск и появление здесь посла США. Посол – более высокий статус дипломата, чем временный поверенный. Это расширяет возможности для влияния и на внутрибелорусскую ситуацию, и на отношения Беларуси и США.Думаю, меры давления со стороны Штатов будут усиливаться. В конце апреля заканчивается срок моратория на экономические санкции в отношении Беларуси (в отношении предприятий госконцерна «Белнефтехим»). Вероятнее всего, мораторий не будет продлен и экономические санкции будут возобновлены.– Евросоюз очень осторожен по многим причинам. Экономические санкции – оружие обоюдоострое. Они бьют не только по тем, против кого их вводят, но и по тем, кто их вводит.Во-вторых, есть опасения, что слишком жесткое давление на Беларусь увеличит ее зависимость от России.В-третьих, предыдущие санкции в отношении режима показали, что они не слишком сильно воздействуют на него. Сегодня белорусские власти фактически сами идут на конфронтацию с западными странами (свежий белорусско-польский конфликт).Вопрос об эффективности санкций по-прежнему обсуждается. Одни говорят, что санкции не работают и дают обратный эффект, другие настаивают, что они эффективны.Уже введенные ЕС санкции – это скорее демонстрация политического неприятия происходящего в Беларуси, чем нанесение реального ущерба белорусской экономике.А самое интересное, что самые сильные санкции против белорусской экономики сегодня вводят не западные страны, а сами белорусские власти.Поход против бизнесменов и частников, повышение налогов, намерения в отношении индивидуальных предпринимателей, введение контроля за ценами, задержание Чижа – все это выталкивает бизнес за пределы страны и отталкивает инвесторов.По сравнению с этими действиями властей санкции со стороны Запада имеют меньший вред для экономики.