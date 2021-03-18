ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко передаст власть Мясниковичу. Кремль согласен – источник

18.03.2021 13:01 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Лукашенко передаст власть Мясниковичу. Кремль согласен – источник
Архивное фото
Телеграм-канал «Минская Семибоярщина» назвал кандидатуру возможного преемника Александра Лукашенко на посту главы государства. Им сможет стать экс-премьер Беларуси Михаил Мясникович. Именно он, по данным ТГ, единственный, кто соответствует сформулированным Кремлем критериям.

«Накануне публичности предана позиция высшего руководства России по вопросу «мягкого» транзита власти в Беларуси. Предполагается «ельцинский сценарий». Подобный подход существенно сужает круг потенциальных кандидатов. На кого Москва готова сделать ставку, под кого даст деньги – главный вопрос», - пишет «Минская Семибоярщина».

Как отмечается в публикации в глазах Кремля новый транзитный премьер должен соответствовать ряду критериев:

«1. Быть фигурой с политическим стержнем. При наличии поддержки Москвы, его/ее не должен «подмять» под себя «бульдозер Лукашенко».

2. Быть политиком с номенклатурным весом и чиновничьим бэкграундом. Знать вертикаль изнутри. Являться полностью понятным и предсказуемым для Кремля.

3. Кроме того, нового премьера не должны ассоциировать с происходящими в последнее время нелицеприятными репрессивными белорусскими событиями. В глазах граждан страны кандидат не может являться токсичной фигурой, т.е. минимум с августа 2020 быть «на удаленке».

4. Быть антиподом популиста Лукашенко. В достаточной степени разумным и взвешенным. В межгосударственных отношениях, в первую очередь, опираться на экономический базис. Для Москвы это гарантия отсутствия резких геополитических шараханий и выпадов.

5. Вероятно, потенциальный премьер должен находиться «на излёте» политической карьеры. Не иметь чрезмерных личных политических амбиций. В случае необходимости, выполнить исключительно техническую транзитную роль».


«В этом смысле «скамейка запасных» достаточно коротка. «Вопрос по Мясниковичу» лишь в том, что он находится в статусе международного чиновника и назначен на должность решением глав государств ЕАЭС. Однако консенсус достижим вполне быстро - уже на майском заседании Высшего совета ЕАЭС в Казахстане. Является ли случайным совпадением заявленный С.Тихановской «уход» Лукашенко в мае, нам доподлинно пока неизвестно…», - пишет ТГ
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Является ли случайным совпадением заявленный Тихановской «уход» Лукашенко в мае?
 
Новости дня
Новости разные
 
За сообщения в чате «Водители 97%» и участие в протестах суд приговорил парня к трем годам «химии»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by