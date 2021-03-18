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"Отныне Путин официально становится для мира кем-то типа Хуссейна"
Источник материала: Партизан
Российский журналист Игорь Григорьев - о том, что президент США в телеинтервью согласился с тем, что Путин - убийца.
"Байдену понадобилась секунда на сомнения. Не на счет того, убийца ли Путин, а насчет того, сказать это или нет, —
Все, что он сделал, это всего лишь озвучил то, что в головах всех цивилизованных и нецивилизованных правителей, да и вообще мало-мальски вменяемых людей.
Ты, читающий эти строки, ты что, сомневался, что Путин — убийца? Так что ничего этакого Байден миру не сказал. Важно, что он вообще это (все-таки) сказал.
Отныне Путин официально становится для мира кем-то типа Хуссейна, а Россия чем-то типа Ирака. Опять стало интересно следить за новостями".
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Российский журналист Игорь Григорьев - о том, что президент США в телеинтервью согласился с тем, что Путин - убийца.
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