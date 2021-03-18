ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стало известно, чем расплатились с принцем Гарри за интервью с Опрой Уинфри

18.03.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Резонансное интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл стало возможностью разрекламировать новое творение внука королевы - документальный сериал.

© AFP 2020 / TOLGA AKMEN
Рейтинг принца Гарри и Меган Маркл рекордно упал после громкого интервью

За последние недели разве что ленивый не обсудил интервью герцогов у Опры Уинфри. Двухчасовой разговор пары стал не только скандалом 2021 года, но и принес огромную прибыль телеканалу и большие карьерные шансы для самих мятежников.

Оказалось, что откровения принца Гари дали ему возможность прорекламировать свой сериал: об этом рассказали СМИ осведомленные инсайдеры.

Со слов источников, принц Гарри заранее договорился, что сможет рассказать о проекте, касающемся психического здоровья, не выходя при этом за рамки интервью. Документальный сериал, соавтором которого стал мятежник, выйдет на экраны в самое ближайшее время.

Теперь понятно, почему герцоги настаивают на том, что не получили никаких денег за свои откровения. Судя по всему, интервью стало так называемой работой по бартеру: откровенные признания герцоги обменяли на рекламу сериала и потенциальный заработок.

Напомним, что недавно принц Гарри впервые поговорил с братом после скандала, а также написал жалостливое письмо обиженному отцу.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приближенные источники заявили, что скандальная беседа - это продуманная реклама для теледебюта мятежного герцога и возможность заработать.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы не готовы ждать». Тихановская запустила голосование за переговоры с властями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by