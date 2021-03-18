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Стало известно, чем расплатились с принцем Гарри за интервью с Опрой Уинфри
18.03.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Резонансное интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл стало возможностью разрекламировать новое творение внука королевы - документальный сериал.
© AFP 2020 / TOLGA AKMEN
За последние недели разве что ленивый не обсудил
Оказалось, что откровения принца Гари дали ему возможность прорекламировать свой сериал: об этом рассказали СМИ осведомленные инсайдеры.
Со слов источников, принц Гарри заранее договорился, что сможет рассказать о проекте, касающемся психического здоровья, не выходя при этом за рамки интервью. Документальный сериал, соавтором которого стал мятежник, выйдет на экраны в самое ближайшее время.
Теперь понятно, почему герцоги настаивают на том, что не получили никаких денег за свои откровения. Судя по всему, интервью стало так называемой работой по бартеру: откровенные признания герцоги обменяли на рекламу сериала и потенциальный заработок.
Напомним, что недавно принц Гарри
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Приближенные источники заявили, что скандальная беседа - это продуманная реклама для теледебюта мятежного герцога и возможность заработать.
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