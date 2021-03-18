Стало известно, чем расплатились с принцем Гарри за интервью с Опрой Уинфри

Источник материала: Sputnik Беларусь

Резонансное интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл стало возможностью разрекламировать новое творение внука королевы - документальный сериал.

За последние недели разве что ленивый не обсудил интервью герцогов у Опры Уинфри. Двухчасовой разговор пары стал не только скандалом 2021 года, но и принес огромную прибыль телеканалу и большие карьерные шансы для самих мятежников.

Оказалось, что откровения принца Гари дали ему возможность прорекламировать свой сериал: об этом рассказали СМИ осведомленные инсайдеры.

Со слов источников, принц Гарри заранее договорился, что сможет рассказать о проекте, касающемся психического здоровья, не выходя при этом за рамки интервью. Документальный сериал, соавтором которого стал мятежник, выйдет на экраны в самое ближайшее время.

Теперь понятно, почему герцоги настаивают на том, что не получили никаких денег за свои откровения. Судя по всему, интервью стало так называемой работой по бартеру: откровенные признания герцоги обменяли на рекламу сериала и потенциальный заработок.

Напомним, что недавно принц Гарри впервые поговорил с братом после скандала, а также написал жалостливое письмо обиженному отцу .

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