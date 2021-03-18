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Моисевич: легкоатлетам на Олимпиаде вполне реально завоевать 2-4 медали

18.03.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. При определенном стечении обстоятельств белорусским легкоатлетам реально завоевать 2-4 медали на Играх в Токио, заявил главный тренер национальной команды по легкой атлетике, заместитель председателя БФЛА Юрий Моисевич в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

"Если мы будем иметь на Олимпиаде 10-12 финалистов, что вполне реально, то в итоге можем завоевать 2-4 медали. Хотя все это очень относительные показатели", - сказал Моисевич.

По его словам, главная задача – сохранить спортсменов до Игр, не выбивать их из привычной системы подготовки и графика.

Главный тренер отметил, что добывать путевку на Игры с каждым годом становится сложнее – растет конкуренция. Сейчас на счету белорусских легкоатлетов 18 лицензий на игры, но еще до окончания квалификации есть время, она заканчивается 30 июня.

"Мы постараемся завоевать 30-35 лицензий, это вполне реально, где-то так планируем", - подчеркнул Моисевич.

Пандемия со знаком плюс

По словам главного тренера, пандемия – явление неприятное, которое напрямую коснулось спорта. Когда были перенесены Игры и многие соревнования отменили в 2020 году, состояние у тренерского состава и атлетов было напряженное, но из него быстро удалось выйти, отметил он.

"Мы пересмотрели свои планы и сделали выводы. Для отдельных спортсменов перенос Олимпиады сыграл на руку, так как получался еще дополнительный год подготовиться. У нас молодая команда, ее средний возраст – 23 года. Поэтому была возможность пересмотреть и исправить свои недочеты", - сказал Моисевич.

Полную версию пресс-конференции смотрите на Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские легкоатлеты имеют в активе пока 18 путевок на Олимпиаду в Токио, в планах – удвоить число лицензий.
 
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