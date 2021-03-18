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Дешевле в разы: hoster.by снизил цены на 100 доменных зон
Источник материала: Навiны
Глава hoster.by Сергей Повалишев ответил на вопросы владельцев бизнеса в
Международные доменные зоны пользуются популярностью у белорусов. В ТОП-5 самых популярных международных доменов 2020 года вошли .com, .ru, .pro, .site, .xyz. Среди них есть и доменные зоны, которые появились в Беларуси впервые — .pro, .site, .online, .store, .info.
Сергей Повалишев отметил, что в hoster.by снизили цены на более чем
Такое изменение цены стало возможным благодаря аккредитации ICANN, которая позволяет клиентам hoster.by регистрировать международные домены без посредников.
Цены на международные домены в hoster.by стартуют всего от 7 рублей за год.
Так, например, домен .site можно зарегистировать в hoster.by по цене 7,5 рубля, в то время как у других регистраторов цена составляет 77,99 рубля и 80 рублей. Цена за регистрацию .store в hoster.by — 9 рублей, один из регистраторов предлагает этот же домен за 189 рублей.
«Если говорить про международные домены, мы являемся единственным в стране аккредитованным ICANN регистратором таких доменов. Международная корпорация ICANN производит аккредитацию и устанавливает правила доменной индустрии во всем мире. Быть единственным аккредитованным регистратором — это возможность напрямую работать с реестрами, а значит мы можем предложить своим клиентам по-настоящему выгодные цены. Плюс это не только громкий статус, но и соответствие требованиям, в том числе в плане информационной безопасности».
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Глава hoster.by Сергей Повалишев ответил на вопросы владельцев бизнеса в прямом эфире
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