Дешевле в разы: hoster.by снизил цены на 100 доменных зон

Глава hoster.by Сергей Повалишев ответил на вопросы владельцев бизнеса в прямом эфире и рассказал о том, почему домены в hoster.by стоят намного дешевле, и что значит быть аккредитованным регистратором ICANN.





Международные доменные зоны пользуются популярностью у белорусов. В ТОП-5 самых популярных международных доменов 2020 года вошли .com, .ru, .pro, .site, .xyz. Среди них есть и доменные зоны, которые появились в Беларуси впервые — .pro, .site, .online, .store, .info.

Сергей Повалишев отметил, что в hoster.by снизили цены на более чем 100 доменных зон , при этом многие домены до 20 раз дешевле, чем на сайтах других белорусских регистраторов.

Такое изменение цены стало возможным благодаря аккредитации ICANN, которая позволяет клиентам hoster.by регистрировать международные домены без посредников.

Цены на международные домены в hoster.by стартуют всего от 7 рублей за год.

Так, например, домен .site можно зарегистировать в hoster.by по цене 7,5 рубля, в то время как у других регистраторов цена составляет 77,99 рубля и 80 рублей. Цена за регистрацию .store в hoster.by — 9 рублей, один из регистраторов предлагает этот же домен за 189 рублей.

«Если говорить про международные домены, мы являемся единственным в стране аккредитованным ICANN регистратором таких доменов. Международная корпорация ICANN производит аккредитацию и устанавливает правила доменной индустрии во всем мире. Быть единственным аккредитованным регистратором — это возможность напрямую работать с реестрами, а значит мы можем предложить своим клиентам по-настоящему выгодные цены. Плюс это не только громкий статус, но и соответствие требованиям, в том числе в плане информационной безопасности».