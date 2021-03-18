ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Корреспондента «Немецкой волны» в Беларуси Александра Буракова вызвали на допрос в СК

18.03.2021 13:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Журналист из Могилева Александр Бураков (старший) получил повестку явиться на допрос в Следственный комитет 18 марта, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Корреспондента «Немецкой волны» в Беларуси Александра Буракова вызвали на допрос в СК

Отмечается, что Бураков сегодня утром пришел в Следственный комитет за вещами, которые у него изъяли во время обыска 18 февраля, а ему вручили повестку. «Также ему вручено требование предъявить декларацию о доходах за период с 01.01.2020 по 28.02.2021 года», — сообщает БАЖ.

16 февраля в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране прошли обыски. Как впоследствии сообщил Следственный комитет, обыски были проведены в рамках расследования дела по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). В тот день обыск прошел, в частности, у родителей Александра Буракова, а 18 февраля — у него дома.

Бураков сообщил, что обыск в его небольшой квартире длился полтора-два часа, сотрудники ГУБОПиК «перевернули буквально всю квартиру».

Александр Бураков в профессии с 1998 года. Начинал работать на областном могилевском телевидении. Сотрудничал с еженедельником «Тыднёвік Магілеўскі» и газетой «Де-факто». С 2006 года работал на «Радыё Рацыя», затем сотрудничал с телеканалом «Белсат». Последние восемь лет работает корреспондентом «Немецкой волны» в Беларуси.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист из Могилева Александр Бураков (старший) получил повестку явиться на допрос в Следственный комитет 18 марта, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Готов к прогулке: посмотрите, как пес радуется выходу на улицу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by