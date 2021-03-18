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Тихановская объявила о начале голосования за переговоры с властями при международном посредничестве
Источник материала: Навiны
Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 18 марта объявила о начале голосования за организацию переговоров с представителями власти при международном посредничестве на платформе «Голос».
Заявление транслировалось в youtube-канале политика.
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Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 18 марта объявила о начале голосования за организацию переговоров с представителями власти при...
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