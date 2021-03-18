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Тихановская объявила о начале голосования за переговоры с властями при международном посредничестве

18.03.2021 13:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 18 марта объявила о начале голосования за организацию переговоров с представителями власти при международном посредничестве на платформе «Голос».

Тихановская объявила о начале голосования за переговоры с властями при международном посредничестве

Заявление транслировалось в youtube-канале политика.

 

 

 
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Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 18 марта объявила о начале голосования за организацию переговоров с представителями власти при...
 
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