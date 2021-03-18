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Белоруска с маленьким сыном улетела в Египет и перестала выходить на связь. Милиция начала поиски

18.03.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

27-летний житель Минска обратился в милицию с заявлением о пропаже бывшей жены и сына. По словам мужчины, они улетели в Египет, должны были вернуться 7 марта — но так и не появились. МВД объявило женщину и ребенка в розыск.

Разыскиваются 6-летний Тимур Здонюк и 27-летняя Илона Сергеевна Здонюк.

Белоруска с маленьким сыном улетела в Египет и перестала выходить на связь. Милиция начала поиски

По словам мужчины, в конце февраля ребенок с матерью улетели в Египет. Ежедневно женщина выходила на связь в Viber, но 5 марта общение прекратилось. С тех пор о белорусах ничего не известно.

На вид мальчику 6 лет, рост 116 см, худощавый, волосы прямые короткие коричнево-рыжие, на правой щеке родинка, глаза карие.

Всех, кто что-то знает о местонахождении этих людей, просят обратиться в Молодечненский РОВД: 8 025 997-91-18, (8 0176) 58-05-61, (8 0176) 77-16-56 или 102.

 
Теги: Минск
 
 
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27-летний житель Минска обратился в милицию с заявлением о пропаже бывшей жены и сына. По словам мужчины, они улетели в Египет, должны были вернуться 7 марта — но так...
 
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