Российский «Альфа-банк» заплатит 1 миллион рублей за информацию о телефонных мошенниках

Источник материала: Onliner

Белорусы снова и снова становятся жертвами злоумышленников, которые под разными предлогами выманивают персональные данные: от скана паспорта до кода из SMS. Обманщики либо звонят по телефону, либо пишут в мессенджер (при этом в качестве фотографии такого аккаунта используют логотип банка, а название аккаунта идентично названию банка). Даже до Гарика Харламова добрались, за что подверглись троллингу. Но не все распознают в «сомнительных сотрудниках банка» мошенников, кто-то действительно откликается на просьбу «скинуть карту» ( иногда буквально ), бывает, и не одну . Российский «Альфа-банк» решил внести свою лепту в борьбу с телефонными ворами и объявил награду за информацию в 1 млн рублей. Правда, на белорусский офис это не распространяется, данные нужно отправлять в Россию.

«Альфа-банк» запустил программу вознаграждения за информацию, которая поможет полиции найти телефонных самозванцев. Если сообщение клиента поможет раскрыть мошеннический кол-центр или поймать работающих там преступников, банк выплатит ему награду в 1 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз банка.

Вот какую информацию можно передавать сотрудникам российского банка:

телефонный номер, с которого звонили мошенники;

запись телефонного разговора;

контакты «черного» кол-центра.

Программа премирования за информацию о мошенниках строго конфиденциальна. Контактные данные участника программы понадобятся только в случае, если его сообщение поможет поймать преступника — тогда банк свяжется с клиентом и выплатит награду.

А пока мошенники размышляют над тем, стоит ли им сдавать друг друга, почитайте , как обезопасить себя и спасти свои средства. Ведь вернуть украденное практически невозможно.