﻿ Российский «Альфа-банк» заплатит 1 миллион рублей за информацию о телефонных мошенниках. 21.by
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Российский «Альфа-банк» заплатит 1 миллион рублей за информацию о телефонных мошенниках

18.03.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусы снова и снова становятся жертвами злоумышленников, которые под разными предлогами выманивают персональные данные: от скана паспорта до кода из SMS. Обманщики либо звонят по телефону, либо пишут в мессенджер (при этом в качестве фотографии такого аккаунта используют логотип банка, а название аккаунта идентично названию банка). Даже до Гарика Харламова добрались, за что подверглись троллингу. Но не все распознают в «сомнительных сотрудниках банка» мошенников, кто-то действительно откликается на просьбу «скинуть карту» (иногда буквально), бывает, и не одну. Российский «Альфа-банк» решил внести свою лепту в борьбу с телефонными ворами и объявил награду за информацию в 1 млн рублей. Правда, на белорусский офис это не распространяется, данные нужно отправлять в Россию.

«Альфа-банк» запустил программу вознаграждения за информацию, которая поможет полиции найти телефонных самозванцев. Если сообщение клиента поможет раскрыть мошеннический кол-центр или поймать работающих там преступников, банк выплатит ему награду в 1 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз банка.

Вот какую информацию можно передавать сотрудникам российского банка:

  • телефонный номер, с которого звонили мошенники;
  • запись телефонного разговора;
  • контакты «черного» кол-центра.

Программа премирования за информацию о мошенниках строго конфиденциальна. Контактные данные участника программы понадобятся только в случае, если его сообщение поможет поймать преступника — тогда банк свяжется с клиентом и выплатит награду.

А пока мошенники размышляют над тем, стоит ли им сдавать друг друга, почитайте, как обезопасить себя и спасти свои средства. Ведь вернуть украденное практически невозможно.

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Белорусы снова и снова становятся жертвами злоумышленников, которые под разными предлогами выманивают персональные данные: от скана паспорта до кода из SMS....
 
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