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Российский «Альфа-банк» заплатит 1 миллион рублей за информацию о телефонных мошенниках
Источник материала: Onliner
Белорусы снова и снова становятся жертвами злоумышленников, которые под разными предлогами выманивают персональные данные: от скана паспорта до кода из SMS. Обманщики либо звонят по телефону, либо пишут в мессенджер (при этом в качестве фотографии такого аккаунта используют логотип банка, а название аккаунта идентично названию банка). Даже до
«Альфа-банк» запустил программу вознаграждения за информацию, которая поможет полиции найти телефонных самозванцев. Если сообщение клиента поможет раскрыть мошеннический кол-центр или поймать работающих там преступников, банк выплатит ему награду в 1 млн рублей,
Вот какую информацию можно передавать сотрудникам российского банка:
Программа премирования за информацию о мошенниках строго конфиденциальна. Контактные данные участника программы понадобятся только в случае, если его сообщение поможет поймать преступника — тогда банк свяжется с клиентом и выплатит награду.
А пока мошенники размышляют над тем, стоит ли им сдавать друг друга,
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