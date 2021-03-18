﻿ Ученые обнаружили связь между щедростью мужчин и их уровнем тестостерона. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые обнаружили связь между щедростью мужчин и их уровнем тестостерона

18.03.2021 13:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили связь между щедростью мужчин и их уровнем тестостерона

  • 18.03.2021, 13:10
Ученые обнаружили связь между щедростью мужчин и их уровнем тестостерона

Неожиданные выводы из исследования китайских специалистов.

Тестостерон — основной мужской половой гормон, обуславливающий развитие вторичных половых признаков и отвечающий за нормальную половую функцию — обычно ассоциируется с агрессивным поведением. Как показали исследования, повышенный его уровень, в частности, способен влиять на принятие решение, тягу к обогащению и получению материальных благ, а также приводить к асоциальному поведению, пишет Naked science.

Ученые из Шэньженьского университета, Пекинского университета и Шанхайского университета международных исследований (Китай) решили изучить, как тестостерон у мужчин может влиять на такое бескорыстное качество, как щедрость. Их работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 70 молодых мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Их распределили на две группы: всем участникам втирали специальный гель в плечи, однако в случае первой группы он содержал определенное количество тестостерона, а вторая получала плацебо.

Затем добровольцев попросили рассказать, насколько они эмоционально близки с разными людьми в своей жизни. После этого из эксперимента исключили тех мужчин, которые сообщили о крайне негативных отношениях с окружающими. Затем добровольцам раздали деньги (сумма различалась) и предложили решить, оставить их себе или разделить с другим человеком, выбранным учеными. Параллельно все мужчины проходили функциональную магнитно-резонансную томографию.

Как оказалось, испытуемые, которые получали тестостерон, оказались менее щедрыми по отношению к тем, кого они считали не слишком близкими себе. Кроме того, специалисты выявили различия в активности височно-теменного узла: эта часть головного мозга, отвечает за сбор информации из таламуса, лимбической, зрительной, слуховой и соматосенсорной систем, также она связана с процессами познания себя и эмпатией.

«На поведенческом уровне тестостерон снизил уровень щедрости по сравнению с плацебо. Он побуждал мужчин делать более эгоистичный выбор, особенно когда дело касалось “далеких” им людей. Более того, он нарушил представление о ценности окружающих в локальной деятельности и функциональных связях. На нейронном уровне височно-теменной узел кодировал значение щедрого выбора по отношению к другим. Но этот эффект ослаблялся тестостероном: как мы предполагаем, тестостерон снижает внимание к благополучию других, что подкрепляется активностью височно-теменного узла. Более того, активность этой области в большей степени отражала индивидуальные различия в щедрости в группе плацебо, чем в группе тестостерона», — объяснили ученые. Также, согласно их выводам, сеть, включающая как корковые, так и подкорковые функции, лежит в основе понимания того, как тестостерон влияет на социальное поведение и предпочтения мужчин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неожиданные выводы из исследования китайских специалистов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Оглашен приговор архитектору, которому после задержания «кровь с лица вытирали БЧБ флагом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by